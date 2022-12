El calvario de Edith Hermida: "No tiene arreglo"

Edith Hermida atraviesa un complicado momento personal, según revelaron en Socios del espectáculo.

En Socios del espectáculo revelaron en las últimas horas el calvario que está viviendo Edith Hermida, histórica panelista de Bendita TV. "Lamentablemente no tiene vuelta atrás", contó Rodrigo Lussich en uno de las "bombas" que suelen contar en el programa de El Trece que conduce junto con Adrián Pallares.

A falta de tan solo 10 días para que termine el año en que Lionel Messi se consagró campeón del mundo e hizo feliz a todos los argentinos, Edith Hermida atraviesa un difícil presente personal. Así lo reveló Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo, en una de las noticias "bomba", uno de los segmentos más divertidos y populares del ciclo de El Trece.

"Algo se había dicho en los últimos tiempos. A ella le preguntaban y contestaba con pocas ganas o con silencios que iban hablando también, pero está claro que algo pasaba en esa relación, y que ese algo no era bueno sino que adelantaba que la pareja estaba en riesgo", contaron en uno de los programas de espectáculos más vistos de la televisión argentina sobre la relación de Edith Hermida con Roberto "Batata" Fernández. Pero eso no fue todo porque también agregaron que el contador tendría que hacer "abandono de hogar".

"Lamentablemente esto ha sucedido, es así. Tienen una hija y se quieren, se guardan cariño, por eso les cuesta hablar de estos temas, pero esta es la verdad", sumó Lussich. Para cerrar con la información, y tras un breve tramo de baile y música, el conductor explicó: "Los que están separados, y es definitivo y para siempre porque lamentablemente no tienen vuelta atrás, son Edith Hermida y "Batata" (por Roberto Fernández). No va más esa pareja. Está confirmadísimo".

Inclusive, la propia panelista de Bendita TV se lo ratificó al portal PrimiciasYa: "Decidimos separarnos en buenos términos después de casi 15 años de relación". "Es de común acuerdo, que es lo más importante", agregó finalmente Edith Hermida.

