El calvario de Adrián Pallares tras la amenaza de Rial: "Oscuridad"

Tras la picante amenaza de Jorge Rial, el periodista Adrián Pallares hizo un sentido descargo y habló del mal momento familiar que atravesó luego de que explotase el ataque del exconductor de Intrusos (América TV).

El 2022 es un año encarnizado para la competencia de los magazines de farándula y chimentos. Y los cruces entre programas y conductores son, sin lugar a dudas, un condimento muy jugoso para captar audiencias. Fue Socios del Espectáculo la víctima del primer golpazo mediático, con Jorge Rial amenazando a Adrián Pallares con contar "un amor clandestino" del periodista, casado y con hijos. Impactado por la repercusión del ataque, Pallares respondió con un tajante descargo en vivo.

"Quiero mandarle un beso enorme a mi familia. A Cecilia, a mis hijas Mía, Sol y Emma... Ayer hemos tenido un día complicado, movido pero bueno, estamos todos bien. Gracias a todos los que se han preocupado, que nos han llamado, pero estamos bien y felices por este programa. Yo las amo y ellas lo saben", anunció Adrián Pallares, quien fue tendencia en las redes sociales a raíz del escándalo desatado.

Sumándose a las palabras de su amigo y colega, Rodrigo Lussich lanzó un picante comentario dirigido directamente a Jorge Rial: "En este ciclo los televidentes siempre van a encontrar luz y no oscuridad". De esta forma, el creador de Los Escandalones sentó firme posición ante el ataque del exconductor de Intrusos (América TV) y actual figura de C5N y Radio 10.

El estallido de Rial: "Cuando te estalle la bomba a vos, vamos a ver"

El líder de Argenzuela (Radio 10) estaba en vivo cuando le llegaron las revelaciones de sus colegas en El Trece acerca de su reciente separación de Romina Pereiro. Como estaban hablando de su vida privada en Socios... Jorge estalló y dijo al aire: “Agradezco el interés, sé que les da rating, pero esto de Pallares me parece que no está bien. Entiendo tu desesperación, cuando te estalle la bomba a vos mañana vamos a ver”.

A continuación, llegó lo más fuerte y la amenaza por parte de Rial: "Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que no es nuevo, lleva tiempo. Voy a hablar de cuando estacionaba a la vuelta del canal, era un quilombo". "Me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira, están donde están por mi. En América los querían rajar, yo los impuse", continuó de manera furiosa el nuevo líder de Sobredosis de TV (C5N).

Muy molesto, el expresentador de Intrusos (América TV) insistió: "Si vamos a jugar así, juguemos. Mañana voy a leer los chats de Pallares con (Leopoldo) Luque (el médico de Maradona)". Incluso, advirtió con que "ojo con los chats, son fuertes. Están en la causa, son públicos". Acerca de los mensajes con Luque, Rial repitió que "están en la causa" y profundizó: "No se sabía porque tuvimos códigos con Pallares, pero como no hay más códigos... Cuando vinieron del 9 (El Nueve) estaban desahuciados, yo les di laburo". Para cerrar, Jorge siguió con el mismo tono agresivo y remató: "Mañana a las 11, cuando arranque el programa de ellos, me pongo a leer los chats".