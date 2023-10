El bochornoso papelón de Juana Viale en el programa de Lanata en El Trece: "Llama la atención"

La actriz protagonizó un blooper en el programa de Jorge Lanata. Juana Viale se puso en modo analista política y cometió un bizarro error.

Juana Viale es una actriz que comenzó su carrera a principio de los 2000 y protagonizó exitosas telenovelas como Malparida. Con el correr del tiempo, Viale devino en conductora de televisión y de esa manera su perfil público aumentó en popularidad. Por ese motivo, Viale acudió al programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos, para hacer un análisis sobre el último debate presidencial antes de las elecciones del 22 de octubre. A pesar de su vehemencia en su descargo, la artista cometió un error que no pudo disimular.

La nieta de Mirtha Legrand fue parte del panel elegido por Jorge Lanata para analizar el debate presidencial, acompañada por Luciana Geuna, María Julia Oliván y Gonzalo Bonadeo. "Contame cómo lo viste", soltó el periodista y apuntó su mirada hacia Juana Viale, quien comenzó entusiasmada su descargo sobre el ida y vuelta de los candidatos a presidentes.

"A Patricia la vi más fuerte, formulando frases más concretas que en el otro debate, que estaba como más enferma", inició su análisis la hija de Marcela Tinayre. Acto seguido, se refirió a la actitud de la candidata por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, en el pasado debate y soltó: "A Ingrid la vi más tranquila". De esa manera, Viale se confundió el nombre de la abogada y muchos entendieron que su error se debió a la semejanza del apellido de la candidata con el de la actriz sueca Ingrid Bergman.

"A mí me llama la atención que Massa habla como si no fuese gobierno, como que todo va a suceder a partir del 10", comentó Viale y asimismo destacó que el candidato de Unión por la Patria fue el único que habló del los problemas relativos al medio ambiente, tema que a ella más la interpela.

Juana Viale, sobre su vínculo con su abuela

La actriz de Costumbres Argentinas explicó cómo es su relación con su abuela, Mirtha Legrand, y derribó varios mitos instalados alrededor de ese vínculo. Juana se expresó al respecto después de que se hablara de enemistad y competencia entre ellas debido a las similitudes de sus programas de TV. "Ella es mi abuela además de ser Mirtha Legrand. No nos juntamos a charlar exclusivamente del trabajo, hablamos de muchas cosas por suerte y creo que la complicidad viene también desde ese lado, que somos familia. Ahora cuando arranquemos vamos a hablar mucho del post, de cómo nos vestimos, de los invitados, las repercusiones; pero consejos no, ya pasamos esa etapa, estamos en otra y cada una tiene su impronta, su manera de hacer y llevar el programa", relató Viale en diálogo con Infobae.

"Hablo con mi equipo de producción enorme, que trabajan no solo en el día a día. Un programa así necesita preproducirlo con mucha anticipación", continuó la actriz sobre su involucramiento en el programa que tuvo en El Trece. Y cerró: "A veces pido un invitado que me gustaría tener, opinamos de la complejidad de ese Tetris que es armar cada mesa. Vemos las agendas de los invitados, con quiénes pueden coincidir. No es fácil".