El anuncio de Santi Maratea que no le gustó a Tinelli: "Mucho"

Santi Maratea enfrentó un rumor inédito que está vinculado con Marcelo Tinelli. La confesión que sacude al mundo del espectáculo.

Santi Maratea está en una vorágine intensa por la colecta que lleva adelante en Independiente. A pesar de esto, fue invitado a un programa más descontracturado y lo acorralaron con un tema que meses atrás sorprendió a la farándula ligado a Marcelo Tinelli. "Es una persona muy sabia", señaló sobre una figura.

El influencer visitó los nuevos estudios de Olga, la nueva plataforma de streaming que lanzó Migue Granados. Allí realizó una confesión inesperada que puso contra las cuerdas a Marcelo Tinelli: el rumor de romance con Guillermina Valdés. "¿Estás saliendo o estuvieron? Si es así, qué lindo amigo", le dijo el ex Últimos Cartuchos.

Este tema hizo sonrojar a Santi Maratea, quien quiso esquivarlo a toda costa pero no pudo. "No estoy saliendo con Guille pero hablé el otro día", reveló el joven de 30 años desmintiendo el noviazgo. Sin embargo, los integrantes del ciclo hicieron más preguntas sabiendo de antemano que algo más había pasado.

El rumor comenzó cuando ambos salieron a cenar el 14 de febrero de 2023, justo en el Día de los Enamorados. "Eso fue de lo que más nos reímos con ella y también con mis amigos. Cualquiera que me conoce sabría que nunca festejaría San Valentín", dijo asegurando que fue una total coincidencia.

Más adelante, se puso a hablar sobre el vínculo que forjó con la expareja de Marcelo Tinelli y se deschavó solo. "¿Te gusta ella?, le preguntó Migue. "Sí. Hablé el otro día, aprovecho para decir cosas lindas de ella. Es una gran persona, me sirvió mucho conocerla, es una persona muy sabia, conociéndola le encontré más sentido", expresó. "Amigo, estás re enamorado", lanzó Granados interrumpiéndolo Mientras que Maratea continuó con total vergüenza: "Te cuento la posta. Le encontré más sentido a ella".

Guillermina Valdés se fue de boca y confirmó un secreto a voces sobre Tinelli: "Sí"

Guillermina Valdés es la expareja de Marcelo Tinelli desde hace varios meses. Sin embargo, su ruptura con el conductor de ShowMatch sigue dejando tela para cortar y, en este caso, fue la propia protagonista quien se encargó de expresar un secreto a voces que vincula al oriundo de Bolívar.

En esta ocasión, y entrevistada por Socios del Espectáculo, Guillermina Valdés fue consultada sobre la posible presencia de Coki Ramírez en el Bailando 2023. Cabe destacar que la cordobesa fue vinculada sentimentalmente con Tinelli hace muchos años, aunque esto no es motivo de enojo para la empresaria. "¿Te molesta Coki Ramírez en el Bailando?”, le preguntaron, a lo que "Guille" contestó: "¡Ay no, por favor! Si estoy separada hace 13 meses”.

Sobre un posible regreso con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés reconoció: "Nunca digas nunca, pero no, no, no. ¿Quién habla del futuro? ¿Quién puede hablar?”. A su vez, y al ser consultada sobre su relación actual con el "Cabezón", la protagonista dejó en claro que se llevan de maravillas. "Si, muy bien”, respondió.