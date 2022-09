El angustiante momento de Guido Kaczka en El Trece: "Es difícil"

Guido Kaczka compartió un doloroso momento en plena transmisión de El Trece y dejó mudo a los televidentes. El fuerte descargo del conductor.

Guido Kaczka protagonizó una situación sumamente angustiante en la pantalla de El Trece. Durante la edición de Un Sol para los Chicos, que fue transmitida el pasado sábado 3 de septiembre, el conductor mostró conmocionado al repasar lo que viven los niños y niñas en la guerra en Ucrania, país que está en conflicto con Rusia.

A modo de introducción, el animador presentó un segmento con una entrevista a un niño ucraniano de 7 años que quedó impactado por un bombardeo. "Heridas invisibles de los conflictos armados. Millones de chicas y chicos sufren las consecuencias de la guerra. La violencia deja heridas invisibles que marcarán sus vidas para siempre", señaló el conductor.

Luego, la producción puso el video con la nota a Davyd, niño que dio detalles de su dura vivencia en la ciudad de Bucha. Asimismo, los televidentes pudieron conocer la historia de Arthur, otro niño que a raíz del bombardeo dejó de hablar.

Tras conocer la otra cara de la guerra en Ucrania, Guido Kaczka reaccionó con una fuerte reflexión: "Qué bárbaro, ¿no? En Argentina no nos pasa. Nos pasan un montón de cosas, pero esto así no, nos pasa. ¿Qué será estar en ese lugar?". Todavía conmocionado con la entrevista, manifestó: "Es difícil de ver. Cuando me preparaba para Un Sol, miraba este video y era difícil de ver. Ahora que lo volvemos a ver es difícil".

Guido Kaczka estuvo como conductor de Un Sol para los Chicos, por El Trece.

"Es difícil porque uno dice '¿pero esto pasa y yo no puedo hacer nada?'. Da mucha impotencia. ¿Cómo el mundo no puede hacer nada? Por eso está Unicef", concluyó Kaczka, que no pudo salir del asombro.

Participante de Los 8 Escalones renunció al millón de pesos y dejó atónito a Guido Kaczka

Sobre el final de la emisión del pasado martes 30 de agosto, Viviana y Matías se enfrentaron en la instancia final. El segundo logró responder la última pregunta y Guido reaccionó de manera inmediata: "Matías, ¡un millón de pesos!". "No lo puedo creer", manifestó el concursante, con absoluta emoción.

Luego, el conductor de Los 8 Escalones indicó: "Matías, el estudiante de 21 años que contestó el 90% de las preguntas. Viene de El Talar y dijo 'mi sueño es disfrutar de la vida'. Eso es lo que quiere". Y una vez más, Matías comentó: "No, no, no caigo. Es un montón para procesar".

Tal y como sucede cada vez que un participante gana, Guido Kaczka le preguntó si volvería a formar parte del programa para ir en busca de su segundo millón de pesos: "Tenés un millón y no te lo saca nadie. ¿Qué vas a hacer? ¿O le pregunto a Viviana?". "No sigo, Guido", le aseguró Matías. Sin poder creerlo, el presentador le repreguntó: "¿Hasta acá? No vas hoy a la noche por los 2 millones...".

"Me quedo acá, que tenga la oportunidad ella", ratificó el concursante, quien tuvo un gran gesto hacia la mujer. "Viviana, ¿qué hacés? Llegaste a la final y no pudiste en la aproximación. ¿Volvés?", indagó Guido. "Vuelvo", confirmó la mujer, quien se mostró emocionada por el accionar de Matías.