El angustiante momento de Alejandra Pradón: "Tristeza profunda"

La vedette abrió su corazón y contó el angustiante momento de salud que atraviesa y reveló por qué se alejó de los medios.

Alejandra Pradón reapareció públicamente y contó el angustiante momento de salud que atraviesa. La famosa vedette brindó una entrevista a corazón abierto en donde expresó sus emociones en esta particular situación que la obligaron a alejarse de los medios.

Luego de su visita a Polémica en el Bar, Pradón asistió a un evento invitada por Marcelo Polino y fue interceptada por el móvil de Intrusos. Entonces, abrió su corazón y contó el delicado diagnóstico que enfrenta: "Tengo lo que se llama 'estrés emocional'. Es una combinación de tristeza profundad con pánico por todo lo que pasó con la pandemia y otras cuestiones".

En este marco, Polino se mostró fiel a su amiga y opinó sobre la situación: "Me parece que está bueno que lo cuente porque antes era visto como algo vergonzante pero ahora que nuestra generación se está animando a contar este tipo de cosas, es como que alienta a otros a hacer lo mismo".

Ante esto, Alejandra que está enfocada al 100% en su salud y que no tomará trabajos hasta sentirse lista. "Yo por suerte fui a ver a mi cardiólogo y a todos los médicos que se te ocurra para que me ayuden. Sigo todas las indicaciones y hago los deberes. Uno de los consejos que me dieron es que me alejara de las personas a las que no tenía ganas de ver, que me iba a hacer bien y tenían razón", sentenció.

América TV se despidió de Chiche Gelblung

Chiche Gelblung no estuvo en la mesa de Polémica en el Bar el pasado fin de semana. El experimentado periodista no fue la única ausencia importante que tuvo el programa de América TV, ya que tampoco estuvo su conductora: Marcela Tinayre. La hija de Mirtha Legrand se tomó unos días de vacaciones, pero el panelista presentó la renuncia.

El ciclo quedó envuelto en controversias debido al cambio de horario que sufrió con el regreso de Marcela Tinelli a la televisión. Tinayre no evitó confrontar al director artístico del canal, mientras que Chiche le cerró la puerta al programa, en medio rumores de confrontación con la producción.

“La renuncia es solo por un tema de horarios. Chiche no podía ir a las horas en que se graba Polémica (viernes al mediodía el del sábado y luego se graba el del domingo) porque se le superpone con los horarios de tele y la radio”, aseguró un integrante del programa a La Nación. La mismo dijo el experimentado conductor en el breve diálogo que tuvo con Infobae: “La renuncia es solo por un tema de horarios. No podía ir a las horas en que se graba Polémica porque se me superponía con la tele o con la radio. La relación está perfecta”.

Esa versión se contradice con la que contaron en Socios del Espectáculos. pues Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fueron quienes adelantaron al decisión de Gelblung: “Vamos a anunciar algo muy importante que va a ser un quilombo enorme. En un lugar que no necesita más quilombos”.

“Esto se veía venir. Lo que quiero decir es que intentaron convencerlo para que se quedara. Un par de semanas fueron y vinieron y finalmente Chiche confirmó que no va a la grabación del programa de este fin de semana...”, indicó Lussich. De inmediato, su compañero contó los conflictos que se habían desato en el programa en las últimas semanas.

"Todo en realidad se desató peor cuando Chiche hizo ese comentario sobre Pamela Sosa, cuando dijo que Lotocki había hecho un milagro con ella, al decir que era un bagayo”, sostuvo Lussich y Pallares agregó: “No es porque a ellos les haya molestado, sino porque le trataron de decir que se deconstruya en algunas cosas. Y ahí Chiche dijo ‘yo tiro cosas para generar en esta mesa, si yo no tiro no pica nadie. Él dice ‘en esta mesa son todos muertos, así que arreglen este cementerio ustedes’”.