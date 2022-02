El angustiante drama que superó Martín Liberman: "Es lo que me tocó"

El periodista se sinceró sobre las dificultades que ha atravesado para convertirse en padre por un problema congénito.

Martín Liberman se expresó sobre una difícil situación que debió atravesar hace algunos años en su búsqueda por convertirse en padre. El periodista deportivo hizo un detallado relato de las dificultades que vivió junto con su esposa en su camino a la paternidad.

"Todas las luchas son valientes, destacables y valiosas porque lo que estás buscando es traer un hijo al mundo", comenzó su descargo el conductor de radio y televisión sobre lo significativa que es la paternidad en su vida. Y agregó: "Para tener a Blas (12 años, fruto de su primer matrimonio con Marcela Greco) fue mucho más duro porque fue el séptimo tratamiento".

"Con Anita para lograr este embarazo tuvimos que hacer tres tratamientos. Hubo dos intentos frustrados y el tercero fue fructífero", soltó luego Liberman, en diálogo con Carmen Barbieri en su ciclo de cable Mañanísima.. Según explicó, el periodista se operó por un trastorno hereditario que no permitiía que los espermatozoides sanos fecundaran los óvulos. Tras ese tratamiento, Martín pudo ser padre pero no de manera natural.

"Por suerte encontraron millones de espermatozoides y los congelaron todos. Pero eso de movida te inhabilita a quedar embarazados en condiciones normales como la mayoría de la gente", siguió el periodista. Y cerró: "Te lleva para el lado del tratamiento, que también puede salir mal o no tener el resultado esperado".

Martín Liberman y el significado de esta dificultad en su vida

Hacia el final de su descargo, Martín Liberman se expresó sobre cómo se tomó esta realidad y en qué situaciones pudo ver el lado positivo de su condición. "Me tocó ser padre de esta manera y celebro que haya sido así. Para mí fue crecimiento, aprender a dar inyecciones, contener a las madres de mis hijos, tener que ser frío en momentos duros", enunció y demostró que suele ver el vaso medio lleno en los moments difíciles que la vida la presenta.

"Me tocó esto y estoy feliz de que me haya tocado. Siento que es una experiencia que me enriqueció desde todo punto de vista. Si hubiera podido no transitarla, tal vez mejor. Pero es lo que me tocó", concluyó Liberman y así aseguró que no eligiría pasar por lo vivió de nuevo si volviera anacer, pero que ha aprendido a aceptarlo. Además, el periodista dejó en claro que espera con muchas ansias y felicidad el nacimiento de su segundo hijo.