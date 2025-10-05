Eduardo Feinmann se burló de José Luis Espert tras su renuncia: “Salute”

Eduardo Feinmann y su burla a José Luis Espert.

José Luis Espert renunció a su candidatura como primer diputado por Buenos Aires representando a La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones, luego del escándalo que supuso su vínculo con "Fred" Machado, hombre acusado por narcotráfico y que le giró 200.000 dólares al de Pergamino en concepto de una asesoría.

En virtud de ello, Eduardo Feinmann decidió burlarse del hombre fuertemente ligado a la política, luego de que este lo "desafiara" a través de las redes sociales, desmintiendo que estaba la posibilidad de que se baje (algo que finalmente ocurrió). "¡Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. ¡Salute!", fue lo que Espert le había señalado al trabajador de prensa. Y este se lo devolvió con creces.

La burla de Feinmann a Espert

El conductor decidió citar el tuit de José Luis Espert, en el cual anunció su baja como candidato a diputado y arguyendo los motivos detrás de esa decisión. Allí, manifestó: "José Luis Espert, ¿te espero igual mañana a las 18:30? La silla estará esperando en A24". Para cerrar, empleó el mismo recurso que usó el bonaerense: "¡Salute!".

Horas antes de la renuncia, Feinmann también había hecho alusión a lo mismo: "¿Será solo un sueño? Hoy el presidente Milei va a la Cornisa con Majul y ahí dice que Espert se baja de la candidatura… ¿será solo un sueño? Soñé también que Santilli iría de #1 en la lista y que se reimprimirían todas otra vez, solo están impresas la mitad… ¿será solo un sueño?".

El comunicado de Espert

"Por la Argentina, doy un paso al costado", así fue como tituló Espert la publicación que dio que hablar este domingo, añandiendo que puso "a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla". "Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando", alegó.

"A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios. El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país", sumó.

En otro apartado, mencionó: "A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro".