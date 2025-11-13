Eduardo Feinmann le hizo una advertencia a Javier Milei.

Eduardo Feinmann elevó una crítica al gobierno de Javier Milei, mientras efectuaba el tradicional pase con Pablo Rossi en A24. Ambos conductores se pusieron a hablar del presente que atraviesa el oficialismo y el último mencionado opinó que están inmersos en una "especie de nueva luna de miel, pequeña".

El primero de ellos hizo un gesto dubitativo, para luego tomar la palabra y hacer un pedido especial al jefe de estado y a toda La Libertad Avanza: que no vuelvan a cometer el mismo error en el cual incurrieron previo a las elecciones, específicamente el referido a la grandilocuencia denotada.

El mensaje de Feinmann a Javier Milei

"Yo le insisto al Gobierno: no se agranden. Que no les agarre la soberbia de que 'somos imbatibles', de que 'somos invencibles', de que 'como ganamos la elección pintamos' más o menos el país de violeta y 'entonces se dan cuenta que'... ¡Paren!", apuntó el reconocido trabajador de prensa.

"La victoria obnubila", deslizó Rossi, tras lo cual Feinmann prosiguió: "Aprendan de lo que les pasó. Hasta hace cinco minutos el gobierno se acababa y estábamos a nada de una corrida cambiaria y un gobierno volando por los aires. Si no viene Macri a rescatarlo un poco, si no vienen Bessent y Trump... yo no sé".

En esa misma línea, señaló: "Acordate que a esta altura, hace un mes y medio aproximadamente, se hablaba de una asamblea legislativa y Schiaretti era el presidente". "Asumía el 10 de diciembre y la asamblea elegía a Schiaretti presidente, volando Villarruel y Milei", reiteró. "Esa era la conversación pública, lo que pasa es que pasan tantas cosas, a una velocidad de ultrasonido en lo que tiene que ver con la política en Argentina, que ya nos olvidamos", concluyó.