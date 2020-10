El periodista ultramacrista Jonatan Viale siempre se muestra como un gran detractor del gobierno nacional que comanda Alberto Fernández. Esta vez, sin importar que la Argentina se encuentre en el peor momento de la situación pandémica (cerca del millón de casos confirmados desde marzo), celebró las marchas anticuarentena en todo el país y se mostró más que feliz porque la gente salga a la calle.

Durante su editorial en A24, el conductor ultra macrista se expresó sobre la frase que dejó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tras la marcha opositora. "Los argentinos que se manifestaron ayer no son 'la gente', no son 'el pueblo', no son todos, no son la Argentina", había dicho el Jefe de Gabinete. Y ante esto, Viale disparó: "Muy interesante como piensa el gobierno, ¿no? El sector que sale a la calle, los critica y protesta, no es pueblo, no es la gente. La categoría de pueblo está encerrada y embargada para sus votantes. El pueblo es el 48% que los votó. El resto serán chetos, ricos, garcas de derecha, clase media gorila o directamente psiquiátricos, como dijo Kicillof alguna vez, es difícil concebir un país así".

Viale señaló que en el Gobierno separan a la sociedad entre "pueblo y anti-pueblo" y volvió al ataque: "Lo que hay es una profunda intolerancia al disenso. No les gusta que les hagan marchas en contra. Y menos cuatro, en menos de cinco meses". Además blindó a la oposición y agregó: Mucho menos si no pueden identificar quién está detrás. La Argentina está organizada y empoderada, no depende de nadie. Eso no lo entienden. Ni del PRO, ni de la Coalición Cívica, ni de Clarín, ni de A24. Es gente suelta que no tiene jefes o líderes. Es un movimiento horizontal, inorgánico, puro, genuino. No responde a nadie y está bastante bien organizado. Y eso los asusta, los perturba, los enloquece. No saben contra quién pelear".

Siguiendo por la misma línea, Viale quiso remarcar que la gente se moviliza sola: "Nunca tuvieron enfrente a buena parte de la sociedad movilizada y no le pueden poner un nombre. Una etiqueta, un dueño, un patrón. Piensan que la Argentina se maneja exclusivamente por las elites de poder. El dueño de un diario, el líder de un partido, el embajador de los Estados Unidos o el presidente de La Rural". Y hasta le envió un mensaje al Gobierno: "Lamento comunicarles, con respeto, que las decenas de miles de personas que salen a la calle no fueron mandadas por nadie. Ni por Magnetto, ni por Acevedo, ni por Macri, ni por Bullrich o ningún periodista. La gente, no tiene dueño. No sean burros, se terminó la política de masas".

Para cerrar, dejó en claro que llegó el fin de los populismos y que "ya no hay grandes discursos, horarios o pasión por los partidos políticos". Y sentenció: "Es al revés, los políticos corren atrás de la gente. Patricia Bullrich, con el autito, se colgó de la marcha de la gente. Los medios corremos atrás de la sociedad, ellos no repiten lo que dice un periodista. El periodista repite o interpreta lo que pasa con la sociedad. Cambió el paradigma de comunicación y liderazgo pero muchos se quedaron en el siglo XX".