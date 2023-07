Edith Hermida liquidó a Yanina Latorre: "El día que pongan"

La panelista de Bendita le dedicó un picante comentario a la compañera de Ángel de Brito. La esposa de Diego Latorre quedó en el ojo de la polémica luego de los Martín Fierro.

Edith Hermida es una de las panelistas más polémicas de Bendita TV. La compañera de Beto Casella no teme meterse en los temas o con los personajes de la farándula más controversiales. El miércoles lo volvió a dejar en claro al atacar a Yanina Latorre, con quien está enfrentada desde hace un buen tiempo.

La angelita de LAM se convirtió en una de las protagonistas de la semana luego de haber perdido en la terna de "Mejor panelista" de los premios Martín Fierro. Tras la ceremonia, Mariel Di Lenarda, ganadora del galardón, fue bastardeada por Santiago Sposato, el notero del programa de Ángel de Brito: "Nos parece injusto que lo hayas ganado vos con lo que Yanina Latorre significa para el panelismo”.

La periodista quedó perpleja con el comentario, y la nota en cuestión revolucionó las redes sociales. El incómodo fragmento se volvió viral y los usuarios de Twitter salieron a criticar unánimemente al cronista por el desubicado comentario. Pero el tema llegó a los clásicos informes de Bendita.

Los editores del ciclo de El Nueve recopilaron todas las voces del medio que se alzaron en contra de Sposato. Tras ver las imágenes, el staff del programa llegó a la conclusión de que la polémica "se embarcaba en una guerra entre Socios del Espectáculo y LAM".

“Si hubiera sido el notero de Socios, ya estaban criticando los de LAM”, analizó Tamara Pettinato, mientras desde el otro lado del panel, Edith pedía la palabra de manera desesperada. “Yo voy a decir algo con sentido del humor y con juego: el día que pongan la terna ‘chusma de barrio’ quizá Yanina gane el premio”, lanzó y comenzó a reír.

"Vos querés salir en LAM”, la dijo Gabriel Cartañá. Mientras que la hija de Roberto Pettinato le remarcó: “Te encanta meterte en el quilombo a vos. Después llorás”. Por su parte, Beto Casella sostuvo que la panelista tenía un objetivo velado en su chichana. “Sí, porque después vienen los móviles y dice ‘Voy a estar en Baradero’. ¿Sabés cómo te tengo junada?", aseguró.

Yanina Latorre desbarrancó al atacar a Tomás Dente

Tras el revuelo por la nota de Santiago Sposato a Mariel Di Lenarda para LAM, Yanina Latorre apuntó contra Tomás Dente por un tuit que el periodista de El Nueve compartió en la red social, cuestionando algunas formas de hacer panelismo en la televisión. La panelista de LAM explotó en su programa de radio y sus declaraciones se volvieron virales en Twitter.

"Como miembro de APTRA aclaro: el mejor panelista es aquel que honra la profesión sin necesidad de caer en el mismo recurso de la pelea una y otra vez. El que puede tocar todos los temas de taquito con OBJETIVIDAD y por sobre todo, el que supo patear la calle. Genia @mdilenarda", sostuvo Dente. La opinión del hermano de Fernando Dente fue en la misma sintonía de la que el resto del periodismo por el premio que ganó Mariel Di Lenarda.

Al leer ese comentario, Yanina recogió el guante y le contestó en su programa de radio. "El pelotudo de Tomás Dente, porque no se le puede decir otra cosa, ayer se clavó un tuit... esos son los pelotudos de APTRA que no me votan, y no lo digo de resentida, me chupa tres huevos, me hizo más grande haber perdido", disparó la mediática.

"El pelotudo este ayer puso 'porque ganó una periodista seria, que no molesta a nadie, y no otra que se la pasa peleando...'. Amor, yo tengo un carácter tremendo, soy explosiva, pero el que cree que mi laburo es solamente pelear, es un pelotudo y nunca me escuchó. Yo soy mucho más que una pelea", remarcó y cerró: "Soy una persona que informa, que tengo contenido, soy diferente y disruptiva, y Tomás Dente es tan pito seco que no puede verlo, él cree que yo me siento a pelear. Si me buscás, me encontrás, porque quieren pegar tres portales del orto, pero yo no laburo de pelear".

En ese momento, su compañero Gustavo Noriega le comentó: "Lo que te voy a decir en el caso de Tomás Dente es literal... no riegues enanos", Sin dudarlo, Yanina Latorre volvió disparar: "Tenes razón, aparte, hablar de un tipo que odia al hermano por envidia... mamucho".