Edith Hermida fulminó a Yanina Latorre: "No se banca la vuelta"

Edith Hermida se defendió de las agresiones de Yanina Latorre con un filoso comentario: el escándalo entre panelistas que parecería no tener fin.

Edith Hermida y Yanina Latorre continúan con una fuerte pelea mediática. Después de que Yanina la acusó de estar obsesionada con ella, la panelista de Bendita se defendió con una contundente respuesta y la pelea parecería no tener fin.

Todo comenzó cuando Edith dijo que la esposa de Diego Latorre era una “chusma” por haber sacado a la luz la historia de Lola Meyer, la adolescente que estafó a sus amigas por millones de dólares. “¿Qué necesidad tenés de llevar y traer información de cosas que no te competen a vos? ¡Metiche!”, opinó. En respuesta, Yanina la acusó de estar obsesionada con ella y el cruce escaló todavía más.

Ante esto, Hermida expresó, en diálogo con Por si las Moscas: “Yanina no termina de entender el juego de que no se puede ofender porque alguien opina algo que a ella no le gusta. Yo no estoy obsesionada con ella. Si ella opina de todo el mundo en el panelismo, tiene que bancarse que otros opinen”.

En este sentido, señaló que “no puede ser que crea que todos están obsesionados con ella”, ya que “la gente opina porque es una figura pública y porque ella también opina de otros”. “Ella es chusma, trabaja de chusma y se envició con ser chusma, pero no se banca la vuelta. El personaje que hace Yanina me encanta, se merece la nominación al Martín Fierro”, agregó, tajante.

Cabe destacar que Hermida no es la primera figura pública que tiene problemas con Yanina por motivos de la misma índole. “Yo la he escuchado a Yanina decir ‘yo nunca me meto en la vida privada de las personas’, o decir ‘yo nunca me metí con los hijos de nadie’. Creo que Yanina no registra lo que ella misma hace y dice. Se ofende de verdad porque no entiende de verdad que la tele no es la vida real”, sumó.

La fuerte pelea entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi

Además de Edith, Yanina tuvo un fuerte cruce con Estefanía Berardi, quien se sumó al panel de LAM recientemente. Esta pelea empezó cuando, mientras Latorre estaba presentando en el programa información que había conseguido por su propia cuenta sobre el escándalo entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Justo en ese momento, Berardi twitteó: “Re coucheado el relato”, insinuando que la información de Yanina no era verídica.

Latorre explotó contra ella al leer el tweet y le respondió con un filoso comentario: “Lo mejor sería que me mires a la cara en vez de bardearme y mandar tweets cuando cuento un relato. Yo soy una mina que labura y que trabaja con fuentes y que le cree a sus fuentes que son protagonistas. Vos andás contando likes mientras yo estoy hablando con ellos en Europa”. A pesar de que Berardi intentó defenderse, Yanina le levantó la voz y le dijo: “Sos una maleducada y una atrevida, porque no me lo decís a la cara y te hacés la víctima en Twitter”.