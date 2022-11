Edith Hermida explotó contra Juana Viale en Bendita: "Son más chetos"

La actriz sufrió críticas por un pase de comedia que hicieron en su ciclo de El Trece junto con Diego Leuco. Edith Hermida argumentó su opinión contra Juana Viale.

Juana Viale y Diego Leuco armaron un "viajero" en el ciclo que la actriz conduce en El Trece y Edith Hermida no dudó en cruzarlos. La panelista de Bendita trató de hipócritas a los hijos de Marcela Tinayre y de Alfredo Leuco por su intento de humorada.

El conductor de Luzu TV cortó una botella de plástico, le quemó el borde con un encendedor y así armó el típico vaso que se utiliza para beber fernet con cola, tal como lo hizo Lali Espósito hizo algunos meses en la televisión española.

Las panelistas de Bendita, Edith Hermida, Tamara Pettinato y Alejandra Maglietti, destrozaron tanto a la actriz de Malparida como a Diego Leuco por lo ocurrido en su programa.

Maglietti: Lo del viajero lo hizo Lali en España y ahí tenía sentido. ¿Pero acá?

Pettinato: No entiendo el chiste, aparte. Podría usar el tiempo para hacerles preguntas interesantes, que cuenten algo, no sé. ¿Pasarse una botella cortada con fernet como chiste?

Hermida: A mí lo que me molesta es que es más una postura de 'hay somos re locos, vamos a tomar ferné, eeeh'. Dale, son más chetos. No saben lo que es tomarse un colectivo. ¡Por favor! Ridículos.

Maglietti: Que Lali lo hiciera en España tenía gracia porque ahí no lo conocen.

Hermida: Será que lo hace Lali y te da gracia y, cuando lo hace Leuco, no te causa gracia.

El reto de Juana Viale a Diego Leuco en pleno programa

El celular de Leuco comenzó a sonar en plena grabación del ciclo de Viale y esta no aguantó su bronca, por lo que increpó al periodista ante las cámaras. "¡Pero Dios mío! Es la segunda vez. A la tercera te cobro seis packs de birras", soltó entre risas. "Tengo reuniones a esta hora durante la semana. El fin de semana me suena porque me queda de los otros días", respondió Leuco.

"¿O por el cambio horario para hablar con tu chica?", bromeó Viale en alusión a Sofía Martínez, la periodista deportiva que se encuentra en Qatar para cubrir el Mundial de Fútbol 2022. "Son las reuniones de Telenoche que tenemos siempre a esta hora", aclaró el conductor de radio y TV.

Las emotivas palabras de Edith Hermida sobre su madre

"Mi papá tenía 72 años cuando falleció y mi mamá ya llegó a los 83. Cuando se quedó sola, me planteé vivir la vida a fondo y, en lo posible, compartir muchos momentos cotidianos y viajes con ella", soltó Edith emocionada en diálogo con La Nación.