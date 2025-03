Echaron a una importante figura de La Peña de Morfi: "Telefe no lo quiere".

Rodrigo Cascón fue desvinculado de La Peña de Morfi (Telefe), y no pudo ocultar su frustración ante la decisión del canal. "Esto es información exclusiva, y podemos confirmar que la señal ya no tiene intención de continuar con él", comentó sin rodeos Matías Vázquez en Puro Show (El Trece).

"Rodrigo ya no forma parte del canal. Telefe está realizando una serie de ajustes y él no encajaba en el perfil que buscan. La productora intentó retenerlo, pero Telefe no estuvo de acuerdo. Incluso, Cascón ofreció cobrar menos para seguir, pero igualmente le dijeron que no", agregó el periodista.

A continuación, un movilero del programa contactó a Cascón, quien expresó: "La verdad me tomó por sorpresa, pero estoy más tranquilo ahora. Aquí somos todos como una familia. Al final, la decisión fue tomada por los directivos del canal, ellos decidieron que no continuara".

El chef explicó que "se planeaban algunos cambios y, además, había cuestiones presupuestarias. Yo me quedé en la incertidumbre. Lo peor fue enterarme tan cerca del momento en que me quedaba sin el programa. Incluso, semanas antes, adelantaron la fecha de inicio y ya no iba a estar".

Finalmente, en una reflexión, la periodista de Gossipeame, Pochi, concluyó: "Está muy decepcionado, porque parece que la decisión estaba tomada desde hacía tiempo y, además, había cancelado otros compromisos".

El Chaqueño Palavecino sacudió al folklore y se sinceró con Leuco en plena crisis de Milei: "Hace tiempo"

El Chaqueño Palavecino es sin dudas uno de los símbolos del folklore en Argentina por su aporte a la música popular durante más de 40 años y causó furor en este ambiente por su presencia en La Peña de Morfi, el programa que conducen Diego Leuco y Lizy Tagliani en Telefe. El reconocido artista de 65 años habló de sus próximos compromisos, tocó en vivo y aprovechó para hablar de una situación que lo sensibiliza al máximo en un contexto atravesado por la crisis del gobierno de Javier Milei.

En la emisión del domingo 23 de marzo, El Chaqueño Palavecino estuvo con su banda en La Peña de Morfi. Allí se dieron distintos momentos que le aportaron dinamismo el programa por las charlas que mantuvo el cantante con los integrantes del ciclo que conducen Diego Leuco y Lizy Tagliani., como por ejemplo, que va a asistir al partido de la Selección Argentina contra Brasil el mates 25 de marzo. "Siempre hay que ser positivos", dijo refiriéndose a una posible victoria.

Sin embargo, El Chaqueño se detuvo un momento para reflexionar en torno a la crecida del río Pilcomayo en el Chaco-Salteño, de donde es oriundo. "Lo que nunca se imagina uno de nosotros es lo que emprende ser. Venir de donde venimos, donde está golpeado ahora el Chaco nuestro, después de esta zamba vamos a cantar otra que habla del río, de todo lo que nos pasa de hace tiempo", expresó en primera instancia.

Luego, el artista explicó que no solo está abocado él a colaborar con esta situación, sino también Jorge Rojas, "El Indio" Lucio Rojas y Cristian Herrera, entre otros. "Es una tarea grande. De acá terminamos esto y nos metemos de nuevo a ayudar a la gente ahí", concluyó El Chaqueño. El estudio de Telefe se fundió en un aplauso y procedió a cantar otra canción de su repertorio, en este caso, Volver a nacer en Salta.