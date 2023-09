Duro revés para Guido Kaczka: Pampita le dio la peor noticia

Tras debutar como jurado del Bailando, la modelo tomó una rotunda decisión sobre su continuidad en El Trece.

Carolina "Pampita" Ardohain es una de las figuras más aclamadas de la televisión nacional. La modelo se destacó como conductora y panelista, pero ahora se desempeña como jurado en el Bailando 2023 y Los 8 Escalones del Millón. Sin embargo, ahora le dio la peor noticia a Guido Kaczka.

Antes de que empiece el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, Pampita aseguró que se mantendría en ambos programas porque "le encantan" y porque "ninguno le ofreció pagar exclusividad". Sin embargo, hubo un cambio que la tomó totalmente desprevenida: El Trece decidió atrasar la emisión del ciclo de Kaczka para que compita directamente contra el Bailando. Por este motivo, la modelo tomó una difícil decisión.

Según informó el Diario Show, Pampita dejará las grabaciones de Los 8 Escalones por algunos motivos y se dedicará al 100% al programa de América TV. Al parecer, esta es una decisión de El Trece, ya que no le gusta que su figura esté al mismo tiempo en el canal con el que compiten.

Hasta ahora, la modelo no dijo nada al respecto, pero parece ser una decisión tomada. Mientras tanto, Nicole Neumann volverá a tomar las riendas y luego irán rotando con algunos invitados.

El desconsolado llanto de Pampita al aire en Noche al Dente: "Me rompe el alma"

Carolina "Pampita" Ardohain es una modelo y conductora de televisión de 45 años, oriunda de la provincia de La Pampa. Recientemente, rompió en llanto al aire en Noche al Dente, el programa conducido por Fer Dente en América TV, tras una sorpresa que el conductor del ciclo le preparó. Lejos de intentar esconder su sensibilidad, la modelo abrió su corazón y contó la verdadera razón por la que se encontraba tan afligida.

Todo comenzó cuando Fer Dente le preguntó por qué había elegido la canción Fix You, de Coldplay, para su presentación al programa. Visiblemente conmovida, "Pampita" explicó: "Me encanta ese tema. Esa canción se la escribió Chris Martin a Gwyneth Paltrow cuando era su mujer, cuando había fallecido su padre y ella estaba destruida, con un dolor en el alma tremendo”.

En este sentido, agregó que el vocalista de Coldplay habla en la canción sobre "agarrar ese corazón roto y volverlo a unir con paciencia, con cariño". "Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa, es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar que son mis hijos y mi esposo. Y Rober (García Moritán) cuando me propuso matrimonio me puso ese tema”, recordó, aún conmovida.

Al verla tan quebrada, Dente se emocionó también y la consoló con unas cálidas palabras: “Te queremos mucho, de verdad. Sos una mujer maravillosa, de corazón te lo digo. Y te agradezco mucho que hayas venido, que te abras y que tengas esa fortaleza y esa luz. Es hermoso. Me vas a hacer llorar a mí”. Cuando "Pampita" se recompuso, le agradeció por la sorpresa y se despidió con un mensaje: "Está bien sentir, está bien emocionarse. Agradezco mucho a Dios todas las cosas lindas. No me olvido nunca de agradecer".