Durísimo descargo de Ángela Navarro tras perder la final de La Voz Argentina: "Fijate"

La subcampeona de La Voz Argentina se sumó a las críticas contra el reality musical de Telefe.

Ángela Navarro rompió el silencio tras la polémica que se generó por la final de La Voz Argentina que quedó en manos de Yhosva Montoya. "Obviamente que las dos salimos no sé si enojadas, pero salimos desilusionadas", contó la cantante sobre la primera reacción que tuvieron con su coach Lali Espósito al enterarse de la definición del reality musical de Telefe.

Yhosva Montoya se coronó como campeón de La Voz Argentina y, pese al innegable talento que ostenta, la polémica quedó instalada cuando en las redes se empezó a remarcar que los ganadores de las cuatro ediciones que se realizaron hasta el momento fueron hombres. Ya la exparticipante Julia Ferrón había hecho una fuerte denuncia contra el programa y en las últimas horas se sumó Ángela Navarro, la otra finalista del certamen de Telefe.

"No se le da valor al género femenino en ninguno de los realities, seas cantante o bailarina. Fijate cuántas mujeres ganan premios, contadas con las manos, y cuantos hombres hay súper valorados, y me parece fantástico porque se lo merecen, pero todavía nos falta descontracturarnos para pensar que una mujer puede ser más que un hombre", comenzó asegurando la cantante en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad). De todos modos, Navarro aclaró que a Montoya el premio le "queda a la perfección".

A continuación, la subcampeona reveló cuál fue la reacción de Lali Espósito, su coach, cuando se enteraron del resultado: "Lo primero que hizo fue abrazarme. Me dijo ‘lo dimos todo’. Lo dimos todo en serio y creo que eso se notó. Por eso la gente me bancó tanto en el reality". "Obviamente que las dos salimos no sé si enojadas, pero salimos desilusionadas", agregó Ángela Navarro, sincera.

El descargo de Yhosva Montoya

Posterior a la final del reality show, el cantante realizó un posteo a través de su cuenta de Twitter donde explotó tras lo comentarios de la gente en las redes sociales. "Nunca le di bola a los comentarios negativos, siempre seguí peleando por mis metas y luchando por que sabia que en el mundo hay gente buena y gente mala", escribió Yhosva, quien rompió el silencio luego de su consagración. Varias personas se habían pronunciado y criticaron al programa por no cederle el lugar a una mujer para que sea la campeona.

"De verdad me hicieron sentir muy mal, yo también quería que gane mi compañera", señaló el ganador de La Voz Argentina, quien lamentó los mensajes recibidos en redes sociales y se refirió a su colega Ángela Navarro, del team Lali Espósito. Por otra parte, redactó otro tuit para agradecer el apoyo de la gente, así como también a la producción del reality show. "Gracias a mis compañeros de La Voz Argentina, a todos los que trabajan en producción y a toda la gente que me voto. Me hicieron muy feliz, de verdad agradecido de la vida", expresó conmovido.