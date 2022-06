Durísima noche de Jorge Lanata frente a Masterchef y La Voz Argentina

Periodismo Para Todos quedó muy atrás en rating en competencia directa con Telefe. Jorge Lanata fue casi duplicado por MasterChef Celebrity y La Voz Argentina.

Jorge Lanata atravesó una dura noche con su programa Periodismo Para Todos debido a las bajas mediciones de rating que marcó. El periodista de El Trece viene complicado desde el inicio de su nueva temporada, ya que los realities MasterChef Celebrity y La Voz Argentina hacen que Telefe le saque mucha diferencia en audiencia.

El conductor de Lanata Sin Filtro comenzó su emisión pasada con 8.1 puntos, lo que hoy en día se considera una medición buena, pero en ese mismo momento el canal de las pelotas marcaba 14 puntos con la final del reality conducido por Santiago Del Moro.

El paso del tiempo hizo que la brecha entre Telefe y El Trece se hiciera aún más grande, ya que al empezar La Voz Argentina, Telefe llegó a los 17.6 puntos mientras Lanata remaba con 9.8.

La final de la revancha de MasterChef Celebrity, en la que Sofía Pachano resultó campeona frente a Vicky Xipolitakis, logró picos de 17.8 marcando así una amplia distancia entre Telefe y el resto de las emisoras de aire.

La historia de una participante de La Voz Argentina que emocionó a Lali Espósito

"Me llamo Estefanía pero me gusta que me digan Estef por una cuestión de identidad. Soy de Lanús", comenzó su presentación la concursante de La Voz Argentina. Y agregó: "Quería mostrarme como soy después de pasarla mal durante varios años porque sufrí mucha discriminación. Cantar me hizo salir adelante. Básicamente porque tuve mucha discriminación en su momento".

Lali comenzó a lagrimear al oír la historia de vida de Estef y cuando ésta la escogió como coach su emoción llegó a un nivel aún más alto. "Gracias por elegirme. No sabés las ganas que tenía de trabajar con vos, detrás del arte hay un trasfondo de existencia, de pequeño espacio de luz a un mundo muy jodido, la pasaste mal con discriminación. Que estés acá es un mensaje hermoso para la gente que discrimina que se siente pésimo y descarga sus frustraciones y para la gente que pasó cosas como vos", soltó la voz de Una Na.