Dramático momento de Caramelito Carrizo: "Me duele el alma"

La conductora de televisión habló sobre su situación personal y se mostró angustiada. Cecilia "Caramelito" Carrizo reveló el motivo de su malestar.

Cecilia "Caramelito" Carrizo habló en los medios sobre una situación personal que la tiene muy angustiada y dio a conocer su angustia. La celebridad de televisión contó que se separó de su pareja y reveló los motivos que la causaron tristeza.

"No soy infalible. Si no me quieren más, no me quieren más. Me duele el alma y tengo que aceptarlo", comenzó su descargo Carrizo, en el ciclo Nosotros a la Mañana, al que acudió como invitada. Y sumó: "No me lo veía venir. Si bien sabía que había algo que había que arreglar, especialmente el último año, imaginé que lo podíamos arreglar juntos".

Carrizo reveló que ella no tomó la decisión de separarse, sino que lo hizo el padre de sus dos hijos, con quien estuvo casada durante 25 años. "No era lo que yo quería ni lo que esperaba. Lo que él necesitaba, deseaba, es más que respetable. Lo que yo más quería y siempre quise es que él sea feliz. Y si ahora su necesidad pasa por otro lado, ya. Por más que me duele el alma, el cuerpo, la piel y los huesos", cerró.

Las palabras de "Caramelito" Carrizo sobre la partida de su hermano, Martín

"Fueron muchos años de parto, en vez de 9 meses fueron 6 años. Ahora me queda algo hermoso, no me lo llevo pero me queda. Por suerte no se me ocurrió distraerme, no lo dejé solo ni un segundo porque hoy estaría deseando volver a ese segundo de distracción. Es el último regalo que me hizo, poder acompañarlo y estar en todo momento", enunció Carrizo en Flor de Equipo el año pasado, sobre su acompañamiento a Martín Carrizo, quien convivió durante los últimos seis años de su vida con ELA. Y sumó: "Es re conmovedor porque la historia de tu hermano nos conmovió a todos. Primero porque no se hablaba tanto de esa enfermedad y a partir de tu hermano empezamos a entender qué significaba el ELA. Tu lucha siempre fue muy conmovedora, ver tu amor por ese hermano".

Carrizo aseguró que siempre fueron muy unidos con su hermano y añadió: "El era un año y nueve meses mayor. Yo nací y lo vi a él, fue amor a primera vista. Fuimos muy compañeros, yo era recontra varonera. Nuestra infancia fue fútbol, fue enseñarme a atajar. Teníamos un escritorio chiquito, lo llevábamos al living y ese era el arco. Me gritaba: ‘salile, salile’. Y después entendí un poco más que significaba ‘salile’. Salile a todo; dale, vamos, hacé lo que te toque y hacélo con todo".