Dos participantes de Los 8 Escalones discutieron y preocuparon a Guido Kaczka: "No se peleen"

Guido Kaczka vivió un momento en tensión en su programa de televisión, Los 8 Escalones por un encontronazo entre dos participantes. El conductor de televisión se metió en la discusión y llevó claridad al asunto, por lo que la disputa no pasó a mayores y pudo continuar con el transcurso del programa de manera normal.

"Vamos con la ronda de nombres de canciones. ¿Quién va a empezar?", enunció el exesposo de Florencia Bertotti, en alusión a una dinámica que deben resolver los participantes relacionada a quién de ellos elige ser el primer en responder las preguntas del programa. "Levantaron Juan cruz y Federico", agregó Guido en alusión a los concursantes que habían levantado la mano.

Juan Cruz soltó: "Como vos quieras. Si querés empezá vos", con la mirada clavada en Federico. Este último remató: "Empiezo yo, no hay problema". Otro de los participantes puso palabras para describir la tensión que se sentía en el ambiente y agregó: "No se peleen".

"Tiene que haber consenso. Cada uno puede decir lo suyo y después toca consecutivo", concluyó el presentador del programa sobre el motivo por el que Juan Cruz y Federico intercambiaron palabras.

Flor Bertotti sobre su vínculo con Guido Kaczka

Florencia Bertotti se pronunció sobre su relación con Guido Kaczka y su actual esposa, a doce años de su divorcio del conductor de televisión. La actriz de Son Amores y Floricienta se casó con Kaczka en 2006 después de casi siete años de noviazgo y en 2010 se separaron. A pesar del fin del amor de pareja, Flor y Guido continúan conectados como padres, ya que en 2008 trajeron al mundo a Romeo, el primogénito de ambos. "Súper fluida, natural. Nos cubrimos un montón con Sole, la mujer de Guido, porque él está con mil cosas entonces hablo con ella y organizamos, nos cubrimos y estamos ahí para lo que Romeo necesite", enunció la celebridad en diálogo con Infobae.

La actriz contó que en un álgido momento laboral decidió priorizar su vida como madre y alejarse de los medios, en alusión a su fuerte vínculo con Romeo. "Siempre tuve mucha conexión con mi pulso y con mi disfrute, y ser mamá me hizo dimensionar eso. Cuando estaba embarazada de Romeo, estaba re creativa, y tenía proyectos para después de que él naciera, pero no tenía idea lo que era ser mamá ni ocuparme de una persona que dependiera de mí permanentemente", continuó Bertotti. Y cerró: "Hay algo del éxito que parece que estás súper disfrutando, pero cuánta gente escuchamos que dice que no, que se siente vacío, que no ve a sus hijos".