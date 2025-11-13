Dolor mundial: murió otra de las figuras históricas del Chavo del 8

Tenía 87 años: dolor total en el mundo de la televisión.

El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte de María del Carmen Vela, mejor conocida como Maricarmen Vela, quien falleció a los 87 años. La actriz, reconocida por su papel en la emblemática serie ‘El chavo del ocho’, interpretando a Gloria (tía de Paty) y en ‘Mujer casos de la vida real’, dejó un legado importante en la televisión y el cine.

La Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) fue la encargada de anunciar el deceso mediante un comunicado oficial. En él expresaron: “La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, ‘Maricarmen Vela’, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”.

Por el momento, las causas exactas de su muerte no fueron reveladas. Aunque en redes sociales circulan especulaciones relacionadas con su avanzada edad, los familiares prefirieron no hacer declaraciones oficiales ni informar sobre los detalles o fechas de los ritos funerarios. Muchos seguidores y usuarios en internet aprovecharon la publicación para enviar condolencias y recordar la extensa trayectoria de la actriz, quien se ganó el cariño de múltiples generaciones.

Maricarmen Vela nació en España el 9 de noviembre de 1937 y desde joven mostró interés por el mundo artístico. Se trasladó a México buscando oportunidades y se nacionalizó mexicana en 1964. Su debut en televisión se dio en 1958 con un papel en la película ‘Te vi en TV’. A partir de allí participó en numerosos proyectos de cine y televisión que la consagraron como una de las figuras más queridas del medio.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran sus papeles en ‘El chavo del ocho’ y ‘Mujer casos de la vida real’, producciones que trascendieron fronteras y la hicieron reconocida internacionalmente. De forma sorpresiva, Maricarmen Vela decidió retirarse en 2020, sin brindar explicaciones sobre su alejamiento. Su última aparición en televisión fue en un episodio de la serie ‘Como dice el dicho’.

Las últimas apariciones de Maricarmen Vela en público

En una de sus últimas entrevistas para un canal de YouTube, la actriz se mostró alegre pero confesó que la pandemia de COVID-19 le impedía salir como antes. “Yo vivo con mi hijo. Mi hijo sale a comprar lo que se necesita. Hace todo lo que no puedo hacer fuera. Me quedo dentro de la casa y francamente es aburridísimo. A las mujeres nos gusta salir”, contó, y añadió un consejo para sus seguidores: cuidarse y mantener la unión familiar. En cuanto a su vida personal, se sabe que tuvo dos hijos, aunque no trascendió si estuvo casada ni si sus hijos formaron parte del ambiente artístico.