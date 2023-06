Dolor en el espectáculo por lo que pasó con Silvina Luna: "Ya venía débil"

Silvina Luna y una triste noticia para el mundo del espectáculo. Qué fue lo que pasó en los últimos días con la salud de la actriz.

Silvina Luna es uno de los nombres que más circulan en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. Es que la salud de la actriz desmejoró en las útimas horas y se encuentra internada con respirador. En este sentido, fue Estefi Berardi quien contó detalles de los últimos días de la protagonista antes de ser hospitalizada. Las novedades causaron profundo dolor en la farándula.

“Hace poco se había quebrado los dedos de los pies con una ojota. Se la puso y se había quebrado, porque ya venía débil”, reveló Estefi Berardi sobre Silvina Luna en Mañanísima (Ciudad Magazine). En cuanto a la internación, la periodista agregó: "La pasaron a terapia intensiva la semana pasada, si bien está internada desde el 14. Fue porque empezó a desvariar, y por prevención”.

Sobre la infección que sufrió Silvina Luna y por la cual está padeciendo gran parte de sus problemas de salud actuales, Estefi Berardi agregó: “Le hicieron una tomografía en el cerebro y le salió bien. La bacteria le está afectando el cuerpo, y es por este motivo que no la pueden trasplantar. El tema de la bacteria arranca un domingo que ella había ido al río a navegar. Fue un golpe tonto dentro del barco. Pero su cuerpo estaba débil. Dormía más de lo normal y la veían muy débil. No fue un único problema puntual”.

Filtraron cómo fueron los últimos días de Silvina Luna: "Quería estar sola"

Silvina Luna se encuentra internada en cuidados intensivos y con asistencia respiratoria debido a una bacteria en sus pulmones que ingresó a su organismo en los últimos días. La panelista de TV Silvia Freire acompañó a la modelo en su internación cuando estaba en una sala común y dio a conocer detalles sobre cómo se encontraba la joven en esa situación.

La miembro del ciclo El show del Problema de El Nueve tiene a su esposo internado en el Hospital Italiano, institución donde se encuentra hospitalizada Luna, por lo que pudo acompañar a la modelo en su internación. "Iba a visitarla varias veces. Ella estaba con Ezequiel (su hermano). Me había contado algunas cosas suyas. Quería estar sola y no molestar a sus amigos, no querían que la vieran", comenzó su descargo Freire en diálogo con Pamela David en su ciclo de América TV.

"A veces uno se siente cansado y dice cosas desde ese lugar. No es tan fácil como se ve de afuera. Ella (Silvina) está poniendo el cuerpo desde hace mucho y estaba notablemente cansada. Tiene una fuerza infinita. La conocí en El show del problema y ella creía mucho en el karma. Era muy buena compañera y muy espiritual", agregó Silvia Freire. Luna se somete a diálisis varias veces por semana desde hace tiempo debido a las afecciones renales que le provocó la intervención quirúrgica que le hizo Aníbal Lotocki.