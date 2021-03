El ex presidente y el periodista opositor de LN+ quedaron muy mal parados.

El periodista macrista Diego Leuco mostró una faceta desconocida en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand y mantuvo un "duelo" de imitaciones con el comediante Martín Bossi.

Invitado al programa que conduce Juana Viale, el periodista del Grupo Clarín demostró sus habilidades como imitador y personificó a Hugo Moyano y a su colega de LN+ Luis Majul. Enfrente estaba el comediante Martín Bossi que quedó con la boca abierta por el talento oculto del hijo de Alfredo Leuco.

El conductor de Telenoche confesó saber imitar a varios personajes y provocó las risas de los invitados en la mesa de los almuerzos. Ante la insistencia de Juana Viale para que Leuco demostrase sus habilidades en la imitación, el periodista se despachó con una personificación del líder sindical Hugo Moyano mientras que Martín Bossi se ocupó del ex presidente Mauricio Macri.

Diego Leuco: "Acabo de arruinar mi carrera como periodista"

"¿Usted se levanta a las 12 del mediodía, Mauricio. Esto es un absurdo", se burló Leuco de Macri en la voz de Moyano. El chiste del conductor se da luego de que se conociera una imagen del ex presidente en un Zoom de Juntos por el Cambio desde la cama de su domicilio, medio dormido, despeinado y con Juliana Awada recostada detrás lo que provocó cientos de burlas y memes en las redes sociales. "Escuchándote imitar me pasan cosas", respondió Bossi con la voz del ex presidente.

Tras mantener un diálogo imaginario entre Moyano y Macri, Leuco pasó a imitar a su colega de LN+, el híper macrista Luis Majul y se burló de las ventas de los programas que hace el ex periodista del Grupo América. "Acabo de arruinar mi carrera como periodista", remató Leuco después de su acting en la mesa de Juana Viale.