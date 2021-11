Diego Brancatelli se emocionó con un cambio drástico en TN: "Nadie lo merece más"

Cecilia Insinga, la esposa de Diego Brancatelli, debutó como conductora en TN y el periodista de Intratables se emocionó en las redes sociales.

Diego Brancatelli se emocionó porque su esposa Cecilia Insinga debutó como conductora después de mucho tiempo en TN (Todo Noticias) y le dedicó un mensaje muy fuerte y emotivo a través de la cuenta oficial de Instagram (@diegobrancatelli), acompañado por una imagen de ese momento tan especial para ambos.

Junto con sus colegas Matías Bertolotti y Fernando "Fer" Molinero para el pase previo a que quedara sola al mando del ciclo, la periodista de 37 años hizo su presentación al mando de un programa de televisión por primera vez el lunes 22 de noviembre de 2021. La madre de Valentín Brancatelli (4) y de Luca (2) se mostró muy feliz en la pantalla chica nacional de cable y luego se refirió a ello en la misma red social que su esposo.

Diego Brancatelli se emocionó por el debut de su esposa Cecilia Insinga como conductora en TN

Junto con una foto de ese instante tan particular, el histórico panelista de Intratables (América TV) posteó textualmente: "Y un día llegó ese día. Hoy @ceciliainsinga debutó en la conducción en piso de @todonoticias. La mejor en lo que hizo estos años. Arriesgando su vida. Laburando en las condiciones más hostiles. Le robaron. La amenazaron. Lloró. Se emocionó pero siempre fue la misma profesional al aire".

Y profundizó: "Hace años merecía este reconocimiento. Porque, además de ser brillante en los suyo, es buena persona. Estudiosa. Inteligente. Preparada. Coherente. Ojalá sea el comienzo de algo mucho mejor. Nadie lo merece más. Créanme. Nadie. Este día llegó, por eso quienes la conocemos estamos felices por ello".

Cecilia Insinga debutó como conductora en TN y agradeció en Instagram

Por su parte, la misma protagonista había publicado al respecto un video del momento y, con varios emojis de por medio, posteó: "Las primeras veces suelen estar cargadas de tensión, adrenalina y temores! Esperé tanto este momento que, pese a todas esas sensaciones, logré disfrutar el momento y reírme!".

Además, la comunicadora recordó a aquellos que colaboraron con ella y reconoció: "Anoche no dormí, pues claro, y estoy disfónica, pues nervios y aire acondicionado, pero también estoy feliz por no haber metido la pata. Lástima que no pude presentar un triunfo de Racing!!!!! También gracias a mí que lo di todo aún con la voz rota! Nos vemos la próxima, que ya no será la primera, y espero dormir la noche anterior".

Cecilia Insinga siempre fue cronista en TN y ahora debutó como conductora.

Por su lado, "Branca" comentó esa publicación de su esposa y sentenció: "Hace años te merecés vivir este momento! Sos una gran profesional. Lo demostraste con trabajo, sacrificio, dedicación y entrega. Ojalá sea el comienzo de algo muy bueno. Sos buena de verdad. @todonoticias media pila!".