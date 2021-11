El desgarrador momento de la madre de Sergio Lapegüe: "No la puedo ver"

Sergio Lapegüe habló sobre el delicado estado de salud de su madre, en medio de los rumores de renuncias.

Sergio Lapegüe mantiene un ritmo de trabajo demasiado intenso: trabaja en tres programas diferentes. Después de haber enfermado de coronavirus a principios de este año, sumado al delicado estado de salud de su madre, comenzó a replantearse que quizás sería mejor bajar los desiveles.

En este contexto, surgieron varios rumores de que podría dejar alguno de sus puestos de trabajo. Cuando le preguntaron a Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), había adelantado: “La rompe en TN y en la radio. Le va muy bien con el noticiero. Es probable que deje algo el año que viene, porque es muy difícil hacer tres programas diarios”.

Ahora, dio una entrevista con Radio Rivadavia y explicó que siempre le dedicó mucho tiempo y energía al trabajo, teniendo otras prioridades más importantes. No fue el coronavirus lo que le hizo tomar esta decisión, sino la salud de su mamá. “¿Por qué sus últimos meses o años de vida yo no puedo estar con ella? Mi hija está creciendo mucho, empieza a volar sola, mi pibe lo mismo. Entonces dije: ‘Pucha, me lo estoy perdiendo’”.

Historia de Instagram sobre Sergio Lapegüe, publicada por Ángel de Brito.

“Yo dormía dos horas, siempre trabajé mucho. Entonces digo… yo quiero seguir trabajando, quiero trabajar un poquito menos. Quiero aprovechar, estar con mi familia, ir a visitar a mi mamá que está enferma y no la puedo ver”, expresó. Anteriormente, Sergio había hablado en LAM sobre este mismo tema, explicando que, mientras hablaba con un amigo, se dio cuenta de que no valía la pena seguir manteniendo semejante ritmo de trabajo solamente por dinero.

“Yo disfruto esto, estoy desde las 4 de la mañana levantado, haciendo un programa largo, son 4 horas hablando y la verdad es que me gusta. Pero después de meditarlo y charlarlo mucho con mi mujer y mis amigos, uno de mis amigos de la banda, Hernán Palazzo, me dijo antes del Covid: ‘Lape, si llegamos a viejos contando plata es porque hicimos mal las cuentas’”, relató.

“Le dije: ‘¿Vos querés llegar a viejo con plata?’. Y me dijo: ‘No, no, que hicimos mal las cuentas, gastémosla’. Ahí empecé a pensar para qué quiero tanta guita, ¿no? Puedo laburar un poco menos, vivo y hago lo que también tengo ganas de hacer. No voy a dejar de laburar porque creo que me muero si dejo de trabajar”.

¿Cuál es la enfermedad que sufre la madre de Sergio Lapegüe?

Durante una aparición en el programa Debo Decir, Lapegüe habló sobre la muerte de su papá, que fue hace 11 años, y sobre la enfermedad que padece su mamá, Alzheimer. “Es una enfermedad tremenda. Ella sabe que soy alguien importante para ella. Pero no sabe que soy su hijo, aunque yo sé que es mi mamá”, sentenció.

“No se acuerda de nada y no sabe nada. Pero sabe algo: mi número de teléfono. Y me llama y me dice: ‘Sergio, ¿cuándo venis?’. Yo lo traté mucho con mi psicólogo y me decía: ‘Es peor que estar muerto eso’. Porque el cuerpo está de mi mamá, pero no está ella adentro”, cerró el periodista.