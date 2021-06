Diego Brancatelli dejó mal parada a Carolina Losada, nueva candidata del macrismo: "Le mentiste a la gente"

La periodista de Intratables confirmó su candidatura a senadora nacional por Juntos por el Cambio y Brancatelli la cruzó en vivo.

Finalmente, la periodista Carolina Losada se sacó la careta del periodismo independiente y la objetividad para lanzarse a la política de cara a las elecciones legislativas 2021. Y, como fue claro desde el principio, el espacio que eligió para su candidatura a senadora nacional es Juntos por el Cambio. En su despedida de Intratables, explicó su decisión y recibió el cuestionamiento de su colega Diego Brancatelli, por su falta de transparencia en todos estos años.

"Carolina, lo dije fuera de cámara y lo digo para la gente, esto va muy en serio. Hoy estas repitiendo algo que sostengo hace años, que hay que meter los pies en el barro, salir a militar, ir a los barrios que más los necesitan, saber que les pasa, tratar de ayudarlos. En silencio ayudo un montón, y ese compromiso no me hace ser menos periodista, algo que me ninguneaste muchas veces, me bajaste el precio. Te felicito por haberte animado", comenzó Brancatelli, quien siempre tuvo que soportar el menosprecio de su compañera por dejar en claro su posicionamiento político.

Luego de felicitarla, el periodista pasó a cuestionarla por esconder sus opiniones detrás de una supuesta independencia que hoy queda claro que no existía: "Ahora, yo siento que me mentiste todo este tiempo. A mi y a toda la gente. Muchas veces discutí con vos, que se notaba cual era tu postura política, y me decías que solo eras anti algo. Y hoy estas en un partido que siempre te dije que eras. Entonces, ¿o me mentiste en su momento o como vas a militar en un partido que siempre negaste? Ese es el problema de los candidatos que le surge la militancia de un día para el otro".

Visiblemente incómoda por la pregunta de su colega, Carolina Losada intentó hilvanar una justificación pero solo hizo agua: "Hasta el día de hoy yo estaba trabajando como periodista y no estaba afiliada a ningún partido político. Pero todos tenemos nuestra ideología, todos pensamos de una manera".

"No lo asumiste nunca de frente a la gente", repreguntó Brancatelli, a lo que Losada respondió: "¿Por qué tengo que asumirlo? ¿Qué queres que asuma? Soy honesta, por eso me tomo una licencia. No vengo a militarte la pantalla. Vos, en cambio, no te tomas licencia. Sos periodista y al mismo tiempo funcionario".

Carolina Losada será precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio

Consultada por el conductor de Intratables, Losada reveló cómo fue su llegada a la política. "Me vienen ofreciendo hace varios años, desde distintos espacios políticos. La primera vez, no lo podía creer porque era todo lo contrario a lo que ellos opinaban", indicó la periodista.

"El año pasado me volvieron a ofrecer desde otro espacio, pero en este caso fue distinto por varias razones. Me costó tomar la decisión porque amo lo que hago, amo ser periodista. No me estoy yendo del periodismo, estoy haciendo una pausa", aseguró Losada.

Minutos después, expresó en su cuenta de Twitter: "Estoy muy contenta con este nuevo desafío. Convencida que es el momento de involucrarme para cambiar esta realidad que tanto me duele. Soy pre candidata a Senadora Nacional por @juntoscambioar".