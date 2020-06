Desgarrador testimonio: Intentaron robar la notera de TN Cecilia Insinga

La notera de Todo Noticias (TN) Cecilia Insinga sufrió un intento de robo cuando se trasladaba por un descampado para llegar a una protesta por mayor seguridad en la Autopista Riccheri y General Paz que realizaban los vecinos de Villa Madero.

"Decidimos dejar los autos en la subida de Ricchieri porque no se podía avanzar por el corte. Los camarágrafos habían llegado antes y me pasaron la ubicación, entonces empecé a caminar. Una persona que me vio, se me vino encima para robarme y me mostró un cuchillo. Fue un momento de tensión", contó Insinga.

"Afortunadamente como había tanto tránsito parado, un camionero que vio la situación se dio cuenta y tocó bocina. Y el hombre que quiso robarme salió corriendo, me refugié en un remís que es donde estoy ahora", explicó la conductora.

Insigna luego pudo continuar con la protesta que se inició debido a que un vecino fue asesinado en Villa Madero cuando realizaba tareas de fumigación y de sanidad.