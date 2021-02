Boy Olmi se anima a conducir

A partir del 15 de marzo cambiarán varios ciclos de la grilla diaria de El Nueve con finalización de algunos programas y el comienzo de otros. Y en el mercado de novedades llamaron la atención los nombres de Boy Olmi -que viene de un rejuvenecimiento en la cultura popular gracias al reality MasterChef Celebrity- y Teté Coustarot para conducir un ciclo de entretenimientos semanal durante el prime time de la señal. ¿Serán la dupla del 2021?

La mañana quedará igual, con Telenueve al amanecer, Qué mañana con Ariel Rodriguez Palacio y la edición del mediodía de Telenueve, pero a partir de las 14,30 horas cambiará la programación de lunes a viernes. La que debutará con su entrega de entretenimientos en tira diaria será Edith Hermida, con producción del Canal. El ciclo irá de 14.30 a 16 horas después de “El show del problema” con Nico Magaldi.

A las 16 horas ira Hay que ver como hasta ahora, con José María Listorti y Denise Dumas, con producción de “Laflia” y a las 17 horas y hasta las 19 seguirá Maju Lozano, con Todas las tardes. El noticiero de las 19 y Bendita TV permanecerán en sus horarios, pero a las 22 irá un nuevo programa conducido por Teté Coustarot y Boy Olmi. Será un ciclo de entretenimientos, basado en preguntas y respuestas sobre efemérides de distintos momentos clave del país. La idea es que vaya de lunes a jueves y el viernes haya una “Gala” temática semanal.

A las 23 irá un programa periodístico conducido por Gabriel Sued y Noelia Barral Grigera, para cerrar cada día con temas de actualidad. Una gran movida con novedades, para sumar en la pantalla nuevos ciclos de entretenimientos y periodísticos, a los que se sumará el sábado a la noche un especial de cocina e invitados con Ariel Rodriguez Palacio y Nicolás Artusi.

"Hubo mucha incomodidad": Boy Olmi rompió el silencio y contó el sufrimiento que vivió en MasterChef Celebrity

Meses atrás. Boy Olmi contó las situaciones incómodas que vivió en “MasterChef Celebrity”, durante una entrevista con Juan Etchegoyen. El actor se abrió sentimentalmente para contar lo que vivió.: “Lo disfruté mucho el programa porque hay un aspecto esencial de todo eso que tiene que ver con la cocina y con el juego. Me encanta cocinar y el vinculo con la gente y las personas con la que nos vinculamos ahí. Se armó un grupo muy divertido“.

En ese sentido, profundizó: “La parte difícil del trabajo fue la vinculación de lo emocional. Aparecen emociones difíciles de soportar. Ahí me di cuenta que yo no tenía el mismo aguante. Masterchef usa a la cocina en realidad y no es un programa solo de eso. También de las emociones de los participante. Y el público lo disfruta viendo“.

“Es una carrera frenética que genera mucha adrenalina, miedo, presión, mucho atolondre y a veces mucha incomodidad. No todo el mundo lo banca igual. Había momentos que decía ´no me gusta correr tanto´“, agregó. “No me gusta sentir esta presión para hacer lo que estábamos tratando de hacer. Así fue como disfrute mucho pero también sentí mucha incomodad al sentir que yo no necesitaba llegar a una final para sentirme cumplido con mi lugar. Disfruto cocinando en casa, con otros ritmos“, dijo al respecto.