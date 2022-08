Desgarrador relato de Cinthia Fernández por la salud de su hija: "Hay que dejarla internada"

La personalidad de TV habló desde República Dominicana y se mostró muy angustiada por la situación que vive. Cinthia Fernández contó por qué su hija permanecerá internada.

Cinthia Fernández contó con detalles cómo fue el momento en que su hija Francesca se descompuso en un viaje en avión y la drástica decisión que debió tomar en ese momento. La bailarina viajó en el Día de la Niñez a República Dominicana con sus hijas pero la menor de ellas debió ser internada.

"Buen día, por acá andamos tristes, parece que Fran queda internada por una bacteria. Le agarró gastritis aguda y como no para, hay que dejarla internada. Estamos esperando al doc", comenzó su descargo la expareja de Matías Defederico en una de sus historias de Instagram. Y agregó: "No puedo creer la mala suerte, de preparar algo con tantos meses y tanto amor y que justo le pase esta desgracia y no pueda disfrutarlo. Ojalá pronto mejore y podamos hacer de las nuestra".

Fernández envió un audio al ciclo de televisión Momento D, donde se desempeña como panelista, y enunció: "Les había hecho una sorpresa a las nenas y me salió todo para atrás. Nos subimos al avión. Antes de subir comimos en esa porquería de lugar porque era práctico y porque los nenes quieren comer ahí".

"El vuelo era a las 12 y a las 2 de la mañana comenzó a vomitar Fran. No paró. Vomitó todo el vuelo. Ya al final del vuelo vomitaba la bilis. Nos bajamos para hacer la escala y ahí vomitó cuatro veces, pobrecita", continuó su relato la exparticipante de Bailando por un Sueño. Y cerró: "En el siguiente vuelo siguió vomitando y llegó acá. Nos trasladaron al hotel y en la camioneta se vomitó entera. Le daba dos gotas de agua y me vomitaba entero y ya no sabíamos qué hacer". Cinthia contó que cuando llegaron al hotel debió bañar a su hija para que le bajara la fiebre, ya que había levantado temperatura por su afección de salud.

Matías Defederico rompió el silencio tras el problema de salud de su hija

Las fuertes diferencias que el futbolista y la bailarina han tenido en los últimos años se disiparon por el problema de salud que Francesca atraviesa. "Gracias a todos por la preocupación. Fran está mejor. Recién hablamos por videollamada pero se tiene que quedar unos días más en observación", soltó el deportista. Y agregó: "Por lo que dijo el parte médico que recién hablé con Cinthia, fue una bacteria de algo que comieron antes del viaje. Gracias a todos y mandémosle muchas fuerzas a la morocha desde acá. Que se recupere pronto, te amo hija".