Momento D: la impactante caída en vivo de una notera de El Trece en un pozo

La situación preocupó a todos en El Trece mientras la notera del programa de Fabián Doman se encontraba en una calle completamente inundada. El video.

Una situación ocurrida al aire en Momento D, programa conducido por Fabián Domán en El Trece, generó preocupación mientras se llevaba adelante un móvil en vivo. La notera transitaba una calle completamente inundada cuando de repente y sin darse cuenta, pisó un pozo y se cayó al suelo.

Fabián Doman vivió un momento que al principio comenzó con gracia, pero luego llamó la atención por el estado de la periodista en cuestión. Se trata de Giuliana Salguero, notera de Momento D, quien protagonizó una caída mientras se realizaba una cobertura en la localidad de José C. Paz.

"De este lado está baja, del otro lado ahora vamos a caminar", expresaba Salguero, quien no pudo terminar la frase que terminó en el suelo. "A ver ¿está bien? Mostrala si está bien pobre, queremos ver que esté bien", soltó Doman tras la caída de su compañera en una de las calles anegadas del distrito.

"Ay Dios... perdón. Está todo bien, hay un pozo enorme ahí", indicó la movilera. En ese momento, recibió el llamado de uno de los vecinos que estaba observando la situación y advirtió: "La gente que se cayó, se quebró por culpa de esto y todos los días tiene que haber una persona para que crucen los abuelos", sostuvo.

Luego el programa siguió su curso para mostrar las condiciones de José C. Paz, que no le hacía frente a las intensas lluvias. La situación quedó registrada en un fragmento de video que se volvió viral en las redes: allí Salguero respondió algunos mensajes en referencia a cómo se encontraba luego del golpazo.

Cinthia Fernández increpó en vivo a Fabián Doman y él pidió un corte

Cinthia Fernández le hizo vivir un incómodo momento al aire a Fabián Doman al revelar un dato de la intimidad del conductor de televisión. El periodista se sonrojó ante lo relatado por la panelista de su programa y pidió un corte al instante.

Doman había lanzado una humorada a Sebastián "Pampito" Perello, también panelista de su programa, y soltó: "Con la imagen de Pampito, todavía no aclaró a quién va a ir a escrachar hoy". El periodista se defendió de esa acusación y enunció entre risas: "No, yo no escracho a nadie. Pará Fabián, porque me dejás en un lugar horrible".

"¿Yo te puedo escrachar a vos?", interrumpió en ese momento Cinthia Fernández con la mirada fija en el rostro de Doman, a quien le cambió la expresión facial al instante. "Estuve con dos amigos tuyos cuando me fui a Bariloche, que hablaron con vos, que vos no habrías ido solo a Qatar. Lo dije, lo dije", soltó la exparticipante de Bailando por un sueño. Doman mostró una sonrisa nerviosa, miró a cámara y dijo: "Ya volvemos".