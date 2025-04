El desgarrador descargo de Tini Stoessel al contar su drama de salud: "Me diagnosticaron"

Tini Stoessel habló sobre el diagnóstico que recibió.

Tini Stoessel visitó La Peña de Morfi y, además de poner su voz a varios de sus hits, decidió contar cuál es el problema de salud que la afectó en el último tiempo. La voz de canciones como Buenos Aires, Recuerdo y Consejo de Amor reveló el diagnóstico que recibió y cómo le cambió la vida.

La artista vivió en los últimos años problemas de salud mental, por los que debió alejarse de la exposición y enfocarse en su sanación. Al respecto, Tini reveló: "Hay que dejar que la vida también sorprenda. Intentar vivir lo mejor puedas, intentar ir cumpliendo las cosas, que si no se te cumplen ir por otro lado. Entender que las cosas que no salen forman parte de la vida, y son las que más te enseñan".

"Hoy entiendo un montón de cosas a partir de que me diagnosticaron depresión, saber de qué se trataba, cómo entender ciertas situaciones que te pasan en momentos inesperados", continuó la artista. Y cerró: "Entender cómo abarcar esas situaciones, qué hacer, a quién acudir, qué respiración hacer. Hay un montón de cosas de aprendizaje que empecé a tener a partir de eso. Pero a lo largo de mi vida, desde que tengo 14 años empecé a trabajar y hay un montón de herramientas profesionales y personales que fui involucrando a medida que fui creciendo".

¿Cuándo se estrena la serie de Tini Stoessel por Disney Plus?

Quebranto, la serie protagonizada por Tini Stoessel, se estrenará en Disney Plus en la primera mitad del 2025. La noticia fue confirmada por la actriz y cantante, quien adelantó en el diván con Susana Giménez: "Se estrena el año que viene, no sé si a principio o a mitad de año".

"Vuelvo a actuar, ya filmé a principio de año", soltó Tini al respecto, en diálogo con "La Su". Y agregó: "Fue un personaje muy demandante a nivel profesional, eran muchas horas de rodaje, y con un personaje pesado".

Tini Stoessel.

El anuncio de Lali Espósito en sus redes

Lali hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que reveló la tapa y contratapa de su nuevo disco, además del nombre, la fecha de lanzamiento y el tracklist. En su entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina, Lali había adelantado que su álbum saldría poco antes de sus Vélez y en las últimas horas reveló toda la información al respecto.

No vayas a atender cuando el demonio llama es el nombre de lo nuevo de Espósito, que se estrenará el 29 de abril y cuyos singles ya publicados son Fanático, No Me Importa y Mejor que Vos, los tres con gran repercusión en el público argentino. La tapa del disco se basa en una imagen del abdomen de la artista sudado, con un jean tiro bajo puesto y un cinturón con una insignia que reza el nombre del disco, y en la contratapa se puede ver que el material tendrá 15 canciones.