Desesperada, Cinthia Fernández ventiló el drama que vive: “Rota”

La bailarina se pronunció sobre cómo vivió su último conflicto mediático. Con una gran angustia, Cinthia Fernández dio a conocer por qué no duerme bien por la noche.

Cinthia Fernández aseguró que atraviesa un dramático momento y que casi no puede dormir por la noche. La ex participante de Bailando por un sueño habló sobre su presente después de su conflicto con sus vecinos y el escándalo mediático que eso derivó.

"Fue una carnicería. Nunca vi empatía con lo que me pasó en los medios, en la gente sí, que es lo que me importa. El medio donde yo trabajo es tan hipócrita, no tenían tema. Usaron esto para su conveniencia, pusieron un abogado de canje", comenzó su descargo Fernández en alusión al ciclo A la Tarde de América TV. Y sumó: "Todo fue un circo berreta. La pasé como el traste y sigo sin dormir. Sigo con la puerta rota porque nadie se dignó a venir a reparármela, me la pegaron con cinta médica. Vinieron acá, a la puerta de mi casa a provocarme y yo calladita".

Fernández reveló cómo vive después de que un grupo de personas le rompieran la puerta de su casa. "Ayer me acosté a las 5 de la mañana y no porque estuviese de joda, sino porque sigo con una sensación espantosa, porque se la regalo a cualquier persona escuchar a tus hijas diciendo 'mamá, nos van a robar'. Fue muy feo sentir esos gritos de desesperación y decidir qué hacer", añadió la panelista del ciclo de El Trece, Nosotros a la Mañana.

Cinthia Fernández, sobre el gas pimienta que utilizó en su conflicto vecinal

"Es de este tamaño, es mínimo. Dijeron que había afectado a 50 personas, es imposible que esto esté al aire libre. Me allanaron como a una delincuente por un gas pimienta, es increíble. Me trataron como a una delincuente", se quejó Fernández y dio a entender que la decisión judicial se dio la mediatización que tuvo su caso. En tanto, agregó: "Trabajo en un programa de policiales y sé no hay allanamientos porque no hay ni personal ni herramientas, pero a mi casa vinieron como si fuera una delincuente. Es de verdad patético que un fiscal haya ordenado eso a un juez. Es un llavero de defensa personal que fue utilizado al aire libre".

El gas pimienta que Fernández mostró pertenece a una cápsula que ella misma tiene junto con la marca Mamá Llegué, que es parte de un kit de defensa personal en el que también se pueden encontrar una alarma sonora y una manopla para con terminaciones puntiagudas.