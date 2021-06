Derrumbe en Miami: el desesperado mensaje de Flavio Mendoza por sus amigos

El bailarín se mostró angustiado porque tiene a varios allegados que siguen desaparecidos luego de lo ocurrido en un edificio en Miami, Estados Unidos.

El artista aún no puede creer lo que ocurrió.

El artista aún no puede creer lo que ocurrió.

Luego del impresionante derrumbe en un edificio en Miami, Estados Unidos, Flavio Mendoza le envió un angustiante mensaje al periodista Ángel de Brito, que conduce Los Ángeles de la Mañana (LAM) por El Trece, porque tiene a varios amigos desaparecidos allí. "Dios mío, no lo puedo creer", comentó desesperado el coreógrafo de 46 años.

Además, detalló que el cirujano llamado Andrés -de mucha fama en el ambiente del espectáculo por su profesión- se encontraba en el sitio con su mujer y su hija. “Estaban de vacaciones desde abril”, agregó para tratar también de ayudar a la búsqueda.

“Estaban con su nena chiquita”, continuó el estremecedor relato. Más allá de los intentos del productor teatral por tener respuestas de alguno de sus allegados, todavía no existió alguna contestación al respecto y la incertidumbre crece con el correr de las horas.

El impactante derrumbe en Miami

Construido en 1981, el edificio de 12 pisos Champlain Towers South tenía más de 130 unidades, aproximadamente 80 de las cuales estaban ocupadas. No estaba claro cuántas personas estaban dentro a las 2 hora local (0600 GMT), cuando una parte colapsó y cayó al suelo. Se estaban realizando trabajos de construcción en el techo, pero no estaba claro si el proyecto involucró equipos pesados. "Es difícil imaginar cómo pudo haber sucedido esto", les dijo a ciertos periodistas el alcalde de Surfside, Charles Burkett. "Los edificios simplemente no se caen".

El hecho provocó un muerto y al menos diez heridos entre los 35 individuos rescatados, según informaron fuentes oficiales y medios locales: "Hay cuatro argentinos desaparecidos", le comunicó a Télam una fuente oficial, que informó que el cónsul en la ciudad norteamericana.

Según las fuentes, los argentinos desaparecidos fueron identificados como Andrés Galfrascoli, un cirujano de 44 años; su pareja Fabián Nuñez, de 55; y Sofía Galfrascoli Nuñez, de 5 años, hija de ambos; mientras que la otra persona fue identificada como Manuel Lafont, mayor de edad. El hecho lamentable se produjo entre las calles 88 y Collins Avenue, en Surfside, cerca de Miami Beach, en un edificio que compone parte del complejo Champlain Towers.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se salvaron de milagro

La pareja de artistas argentinos estaban allí y hasta podrían haber perdido la vida. De acuerdo a lo que "Nico" le comentó a su amigo Rodrigo, habían salido y regresaron momentos antes del colapso. “Se subieron al ascensor y sintieron un ruido”, precisó Rodrigo, que agregó: “Gimena le dijo a Nico ´salí del ascensor'. Ella se golpeó y tiene un chichón, un huevo así en la cabeza... Pero están bien. Se fueron ellos por sus propios medios al Aventura Hospital”.