Denuncian que un participante de Gran Hermano habla con la producción de Telefe: "Acomodado"

Acusaron a la producción de Telefe de mantener diálogo directo con uno de los participantes de la casa de Gran Hermano. La teoría que pone en jaque al reality más exitoso de la TV.

En Gran Hermano cada vez hay más polémicas. Creer o reventar, en las últimas horas denunciaron que un participante habla de manera directa con la producción de Telefe pese a que el programa resalta una y otra vez que los concursantes están completamente aislados.

De acuerdo a lo que indicó Adriana Bravista (@adrianabravist6), especialista de farándula y espectáculos, Walter "Alfa" Santiago dialoga con los productores del programa. "Alfa tiene un tufillo a topo de la produ". Asimismo, la tuitera manifestó que le parece extraño que el hombre de 60 años pida que Lucila regrese al reality en el repechaje, dando a entender que hubo un arreglo: "Alfa fue el primero en decir 'extraño a La Tora'. No es casualidad. Así teniendo el aval de quien más fue perjudicado por sus dichos, La Tora entra por un tubo".

Como si fuera poco, Adriana resaltó que le parece muy extraño que el programa que transmite las 24 horas Gran Hermano tenga varios momentos en los que no realizan transmisiones. "Horas y horas apagado Pluto TV". Y agregó que la producción suele hablar con los participantes cuando la transmisión de dicho canal se corta: "Ahí van y vienen al confesionario. Y ahí se teje todo".

Por otra parte, la especialista en farándula sostuvo que no cree que sea casualidad que los participantes digan quiénes quieren que ingresen en el repechaje de Gran Hermano y sembró otra sospecha sobre la veracidad del reality. "No se puede entrar info y les avisan que hay repechaje. Un nene de 3 años se da cuenta porque les hicieron elegir quiénes prefieren que entren".

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano

Los tuits que ponen en jaque a Gran Hermano

La fuerte pelea entre Agustín y Walter "Alfa" Santiago en Gran Hermano

Agustín y Walter "Alfa", quienes protagonizaron una escandalosa pelea entre gritos y fuertes insultos. Todo sucedió cuando el participante de 60 años enfrentó a "El león" porque estaba hablando muy fuerte y él quería descansar, entonces le pidió que fuera "más ubicado". Molesto por la situación, Agustín le contestó de forma agresiva y desató un tenso clima en la casa. "Está bien, me estoy yendo. No me rompás las pelotas, eh, pelado trolo", lanzó indignado.

Una vez que salió de la habitación, habló sobre la situación con Coti y no ocultó su molestia hacia "Alfa". "Me hinchó las bolas, boludo. Qué hincha pelotas que es. Estábamos hablando y siempre se la agarra conmigo el viejo puto ese. Se enojó conmigo así y agarré y dije 'bueno, listo, descansá'", lanzó indignado el participante más querido en las redes sociales. Walter tampoco se quedó atrás, ya que fue a buscar apoyo en Romina cuando Agustín lo insultó: "A mí no me gusta que me digan trolo... ni en la calle, ni acá, ni en el colectivo, ni en el trabajo, ni en una disco, ni en ningún lado. Hay agresiones que no se pueden pasar por alto".

Luego de que las aguas se calmaran, Agustín reconoció su error y fue a pedirle disculpas a "Alfa". "Antes de que aparezcan personas menos afortunadas acá, te quiero ofrecer mis disculpas. No estuve bien, me fui de boca. Fue un exabrupto, me calenté", reconoció "Frodo", pero Walter no lo perdonó y le dijo que, si sus disculpas eran verdaderas, se las pidiera fuera de la casa sin ningún testigo.