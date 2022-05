Denise Dumas se olvidó el micrófono abierto y habló de la relación íntima de dos famosos

La conductora dejó el micrófono prendido y habló de la relación secreta que mantuvieron dos famosos.

Denise Dumas se convirtió en tendencia en las redes sociales en la tarde del jueves 26 de mayo. No por una entrevista o juego en Flor de Equipo, programa que conduce, sino por un insólito blooper que protagonizó fuera del aire. La modelo se olvidó el micrófono prendido y habló de la relación que mantuvieron Santiago Bal y Ayelén Paleo.

Fueron solo veinte segundos de aire pero bastaron para que la conductora quedara en el centro de la polémica. “Paola Miranda. Toda la época de Santiago Bal que se garchaba a Ailén... a coso”, se la escucha decir en clara referencia a Ayelén Paleo, affaire que terminó en el divorcio de Carmen Barbieri.

Segundos después, en complicidad con sus compañeros, les preguntó entre risas: “Buen día, ¿están atorados con una medialuna?”. Y luego se la escucha hablarle al “Chino”, uno de los del equipo.

El escándalo entre Santiago Bal, Ayelén Paleo y Carmen Barbieri

En 2011, Carmen Barbieri y Santiago Bal terminaron su matrimonio en pésimos términos por la relación que él mantuvo con Ayelén Paleo, a quien señalaron como la tercera en discordia. El capocómico reconoció estar enamorado de la joven, aunque ella en todo momento negó haber sido “correspondida”.

Sin embargo, en marzo de 2019, los papás de Fede Bal visitaron Intrusos para promocionar su obra de teatro. Allí sacaron varios trapitos al sol y, cuando ella le preguntó por qué la traicionó, él fue contundente con su respuesta.

“Porque la pendeja era una fenómena. Mirá qué fácil. Con vos no tenía lo que necesitaba. Nuestra cama era por un lado la compu, la tele por allá, el teléfono fijo por acá, dos móviles aquí, y por allá, en la otra punta, estaba yo. Me sentía una cosa adicional en su vida. Me sentía un pelotudo. Cuando Fede se fue de casa yo ocupé su habitación, si total ella no me necesitaba para nada”, se sinceró el actor.

La artista, por su parte, justificó su accionar y reflexionó: “Cuando él quería hacer el amor, para mí era el último trabajo del día. Fui muy dura. Lo maté. Hoy le doy la razón. Yo lo amaba profundamente, pero la verdad es que tengo que reconocer que él estaba en lo cierto”.