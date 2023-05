De qué trata el proyecto que reunirá a La Tora, Daniela, Julieta y Nacho de Gran Hermano

Los cuatro "hermanitos" confirmaron que se quedarán en Telefe y comenzarán un novedoso proyecto que los unirá. De qué se trata.

Nacho Castañares, Daniela Celis, Julieta Poggio y Lucila "La Tora" Villar confirmaron en sus redes sociales que seguirán juntos en Telefe con un propuesta novedosa y muy especial. Cuatro de los ex Gran Hermano más queridos de la más reciente edición del reality mostraron el detrás de cámara de lo que fue una divertida sesión de fotos.

Hace solo unos días, Ángel de Brito insistió en LAM respecto a los conflictos que atraviesan algunos ex integrantes de la casa más famosa del país con Telefe. Es que a más de uno no le gustó la propuesta que les llegó desde Kuarzo y Telefe (responsables de GH) tras el final del reality, por lo que analizaban romper el contrato de exclusividad que los unía. Pero a la vez, la señal de ViacomCBS tiene en claro que quiere retener a algunos de los "hermanitos" más queridos por el público.

En las últimas horas, Nacho, Daniela, Julieta y "La Tora" se mostraron muy felices en la trastienda de una sesión de fotos con la que confirmaron que serán parte de uno de los proyectos que Telefe tenía en carpeta. Se trata de un ciclo que se transmitirá por streaming y que contará con la presencia de estos cuatro ex Gran Hermano, sin dudas algunos de los más queridos del popular reality.

Con publicaciones en sus respectivas cuentas de Instagram, los cuatro "hermanitos" demostraron que se llevan muy bien entre ellos y que están muy contentos de la oportunidad que les dio Telefe. Por otra parte, según reveló De Brito anteriormente, en el canal de ViacomCBS están preparando también un programa de juegos para sumar a más ex Gran Hermano.

La millonaria cifra que Coti Romero habría pagado por romper su contrato con Telefe

Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), habría pagado una enorme cifra de dinero por haber roto el contrato que había firmado con Telefe antes de entrar a la casa más famosa del país. En este acuerdo, los participantes del reality le prometen exclusividad al canal una vez que salgan de la casa, pero al igual que otros ex "hermanitos", Coti no recibió propuestas que le interesaran por parte de Telefe, por lo que decidió explorar otros caminos. Sin embargo, esto le costó muy caro.

Recientemente, Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV) confirmó que la joven correntina formará parte de su panel de "angelitas", algo que se venía rumoreando desde hace meses. Ahora que se hizo realidad, se filtró la cantidad de dinero que habría pagado la novia de Alexis "Conejo" Quiroga a cambio de esto.

Romero contó durante una entrevista que la penalización que Telefe les cobra a los "hermanitos" por romper el contrato es de 2 millones de pesos, más otra multa extra. La joven había contado esto en diálogo con LAM cuando le preguntaron qué haría si Marcelo Tinelli la convocara para el Bailando 2023 (América TV). En aquel entonces, Coti había dicho que estaba "complicado el tema porque son canales distintos".

"Esta semana tendré la respuesta y veré que hago. Yo soy una persona que a veces se levanta con una decisión y no la puedo cambiar porque soy cabeza dura, así que no sé. Yo consulté con ellos si se podía romper el contrato y en principio creo que serían dos millones de pesos, algo así, y una multa más", contó. En este sentido, la ex "hermanita" explicó que le había pedido al canal de las tres pelotitas que le ofrecieran el tipo de trabajo que buscaba, pero que como eso nunca ocurrió, decidió dar el portazo.

"Yo les pedí que si no me ofrecían un trabajo del calibre de lo que yo esperaba no quería. Me ofrecieron estar en Editando Tele, les dije que no, y se lo dieron a Romina. Me ofrecieron streaming y les dije que no. Ellos tienen razón cuando me dicen que yo no sería lo que soy si no fuera por ellos...", reflexionó Coti. Finalmente, decidió irse a América TV junto a De Brito.