De Paul reveló el peculiar deseo que cumpleaños que pidió: "El único"

El futbolista celebró junto a su novia, Tini Stoessel y develó que hizo un pedido muy peculiar en su día.

En medio del festejo de su cumpleaños en Buenos Aires, Rodrigo De Paul se tomó unos minutos para hablar con sus invitados y se refirió a los deseos que había priorizado en ese día. Para seguir con la típica tradición a la hora de cantar el feliz cumpleaños, De Paul reveló que había enfocada todas sus energías en un único deseo cuando sopló las velitas.

A fines de mayo, precisamente el 24, Rodrigo De Paul cumplió 28 años y los celebró en Madrid junto a sus compañeros de equipo. En ese entonces, el futbolista estaba desencontrado con su novia, Tini Stoessel, motivo por el que recién pudo celebrar su cumpleaños el pasado fin de semana. En medio de la fiesta que organizó la cantante en un prestigioso bar de Buenos Aires, De Paul dio algunas declaraciones frente a sus invitados y reveló cuál era su mayor deseo para este nuevo año.

"Gracias por todo y el único deseo que pedí es que salgamos campeones del mundo", reveló Rodrigo De Paul frente a los invitados de la fiesta privada, quienes celebraron esta declaración al grito de "¡Dale campeón! ¡Dale campeón!". "Es una gran noche para mí, están todos los que quiero y amo. No sé dónde está Fran pero le agradezco de todo corazón, se ocupó de todo. No sé dónde está Tini, que también me motivó a que hoy pase una gran noche porque yo no tenía ganas", sentenció el deportista.

La celebración tuvo lugar en el bar Ameli, ubicado en San Isidro. El evento se realizó de forma privada y contó con la presencia de varios famosos como "El Pollo" Álvarez y su mujer Tefi Russo, Cande Ruggeri y su novio Nicolás Maccari, Alejandra Martínez y su marido Pablo Rossotti. Además, la familia de Tini Stoessel también dijo presente y fueron a celebrar con el nuevo integrante la familia. Por su parte, Stoessel arribó a la fiesta cerca de las 2 de la mañana, luego de haber brindado un recital en Santa Fe.

La sugerente publicación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Rodrigo De Paul compartió una llamativa imagen en una de sus historias de Instagram, en la que se pudo ver cómo son sus desayunos con Tini Stoessel. La intérprete de Suéltate el pelo y el miembro de la Selección Argentina hicieron saber al público que su romance está en un buen momento.

De Paul no etiquetó a Stoessel en su publicación y tampoco la nombró, pero mostró un mate sostenido por una mano con las uñas esculpidas, tal como Tini suele tenerlas. "Buen día", escribió el futbolista seguido por un emoticón de un mate y otro de una cara sonriente.

En las historias de Instagram de Tini solo se puede ver contenido relacionado a la carrera artística de la cantante, ya que promocionó sus próximos recitales internacionales y compartió algunos videos de sus shows en el Hipódromo de Palermo. La voz de 22 no hizo publicaciones de índole personal.