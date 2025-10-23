De dónde es Alex Pelao: quién es y a qué se dedica el participante de MasterChef Celebrity 2025

Detrás del personaje está Alejo Cruzado Antonelli, un cordobés de 28 años que revolucionó las redes con su estilo de humor absurdo y minimalista.

El fenómeno digital Alex Pelao dará un nuevo paso en su carrera al sumarse a MasterChef Celebrity 2025, una de las competencias más vistas de la televisión argentina. Con un estilo humorístico único y una gran comunidad en redes sociales, su incorporación promete una cuota de frescura y excentricidad al reality gastronómico de Telefe.

El origen de Alex Pelao y su carrera en las redes

Detrás del personaje conocido como Alex Pelao se encuentra Alejo Cruzado Antonelli, un creador de contenido nacido en la provincia de Córdoba, que a sus 28 años logró destacarse por su particular estilo de humor absurdo y minimalista. Su estética despojada, su voz pausada y la ausencia de expresión facial se transformaron en su sello distintivo, convirtiéndolo en uno de los comediantes más virales del país.

En plataformas como TikTok e Instagram, acumula millones de visualizaciones con videos que combinan ironía, crítica social y situaciones cotidianas llevadas al extremo. Su forma de hacer humor se aleja del tradicional stand up para acercarse a una narrativa digital más performática y experimental. En sus producciones, suele parodiar a gurús motivacionales, influencers de autoayuda y personajes que representan el absurdo de la vida moderna.

Gracias a esta originalidad, Alex Pelao se consolidó como una figura destacada dentro del nuevo humor argentino, al punto de ser considerado una referencia del contenido satírico en redes sociales.

Un referente del humor digital con reconocimiento internacional

El creador de contenido se suma al reality culinario de Telefe, donde buscará demostrar su talento en un nuevo terreno: la cocina.

El impacto de Alex Pelao en el mundo digital se refleja en las métricas que respaldan su influencia. Según la plataforma Favikon, que evalúa la relevancia de los creadores de contenido, el artista cordobés alcanza más de 9.350 puntos, posicionándose como el número uno en comedia en Argentina y dentro del top 1% a nivel mundial.

Con una producción constante -más de siete videos por semana y un promedio de 1,6 millones de visualizaciones por publicación-, su contenido se volvió parte del lenguaje popular de internet. Muchas de sus frases y expresiones se repiten en redes como memes o referencias culturales entre sus seguidores.

Además de su labor en redes, participó en proyectos del canal de streaming OLGA, como “Soñé que Volaba” y “Tapados de Laburo”, espacios donde compartió su visión del humor contemporáneo y consolidó su presencia fuera del formato corto de las plataformas digitales.

Alex Pelao en MasterChef Celebrity 2025

La participación de Alex Pelao en MasterChef Celebrity 2025 representa su debut en la televisión tradicional, un ámbito distinto al de las redes sociales pero que podría potenciar su exposición ante un público más amplio. Su estilo irreverente y su sentido del humor minimalista lo posicionan como uno de los concursantes más particulares de esta edición del programa.

El certamen, que combina cocina, entretenimiento y celebridades, cuenta nuevamente con personalidades de distintos ámbitos del espectáculo, el deporte y la cultura popular. En esta oportunidad, el comediante cordobés buscará demostrar que su creatividad también puede trasladarse al terreno gastronómico.