Darío Barassi reveló una intimidad sobre La China Suárez y Rusherking: "Me contaron"

Darío Barassi sorprendió al hablar sobre "La China" Suárez y Rusherking en 100 Argentinos Dicen, el programa que conduce en El Trece. Luego de nombrarlos en uno de los juegos de preguntas, reveló un detalle sobre su relación.

Todo comenzó cuando a una de las concursantes le tocó adivinar el nombre verdadero de un artista de trap argentino. Entre todas las opciones estaba el nombre de Rusherking, quien tuvo su salto a la fama en 2022 por su romance con Suárez.

"Un trapero rapero argentino conocido por su apodo o nombre artístico. Tomás es fácil, chicos. Las respuestas posibles eran Dylan, Valentín y Tomás", la desafío Barassi. "¿Rusherking? ¿Rusher?", respondió la participante. "¿Rusher o Rusherking? Elegí", le respondió el conductor. "¡Ay, no sé! Rusherking. Soy muy mala con el inglés", respondió la mujer.

Fue entonces cuando Barassi aprovechó la ocasión para hacer un comentario sobre la pareja. "¡Qué enamorados que están, por favor!", exclamó el conductor. "Mal, empalagan. Pero bueno, yo también estaría enamorada de 'La China', es muy fácil", opinó la concursante. "Y yo de Rusher. Qué bombón que es, por favor. El cuello largo ese que tiene, esa nuez de Adán, por Dios. Me contaron que 'La China' le chapa la nuez de Adán, chicos", bromeó Barassi.

"El Chino" Leunis reemplazó a Darío Barassi y le tiró un palito

Recientemente, "El Chino" Leunis estuvo bajo la conducción de 100 Argentinos Dicen reemplazando a Darío Barassi, quien se tomó licencia por un problema de salud de su hija recién nacida, Inés. "Es un placer enorme para mí estar acá. Querido Darío, estás donde tenés que estar", le expresó "El Chino" a Barassi. "En el momento que todo esté bien y vuelvas aquí, encontrarás todo exactamente igual que como lo dejaste, hasta por ahí mejor, tranquilo", bromeó Leunis.

Por su parte, Barassi usó sus redes sociales para enviarles tranquilidad a sus seguidores por la salud de su hija. "Es un momento muy personal el que estoy viviendo. Pero atento a que veo titulares que me desquician, sobre todo vinculados a la salud de mi hija, o mi futuro laboral, aparezco mínimamente por acá, porque hasta que no esté en mi casa con mis dos hijas no quiero ni aparecer por acá, quiero estar tranquilo y en paz", comenzó el conductor.

Y explicó que la bebé tuvo "una infección viral" y que "tiene un poquito de reflujo, que es lo que tienen todos los chicos". "No es ni mucho más ni mucho menos que eso. Fue intenso, angustiante, la pasamos como el orto todos, obvio que sí. Pero mi hija está totalmente fuera de peligro desde hace varios días. Pero como es una bebita muy chiquita, de 30 días hay que hacerle 10.000 estudios, ya que por protocolo se estudia e intensifica todo", cerró.