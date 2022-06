Darío Barassi apuró a Adrián Suar en El Trece: "No contesta"

Darío Barassi le hizo un reclamo a Adrián Suar durante la transmisión de 100 argentinos dicen. La queja del conductor en la pantalla de El Trece.

Darío Barassi captó la atención de los televidentes de 100 argentinos dicen. En la edición del pasado lunes 14 de junio, y en plena transmisión del programa de entretenimientos, el conductor le hizo un fuerte reclamo a Adrián Suar y lo apuró en la pantalla de El Trece.

En medio de uno de los juegos del ciclo televisivo, Barassi comenzó a bromear y a imaginar qué personalidades famosas irían a su velorio si muriera, por lo que Gigi -productora del programa- le escribió a diversos famosos y entre ellos se destacó el nombre de Suar. En dicho marco, la mujer le comentó: "Che, no contestó 'El Chueco' si va a tu velorio".

Sorprendido, Barassi preguntó: "¿No contestó 'El Chueco' si va a mi velorio? Vamos con otro, chicos". Sin embargo, con un tono irónico para apurar a Suar, le propuso a su producción: "A ver, llamemos a alguien de Telefe porque 'El Chueco' no contesta. Vamos con otro plan, ¿quién más?".

Por otra parte, Gigi le señaló que otra personalidad famosa tampoco le respondió sus mensajes: "Lali (Espósito) está ocupada, necesito a alguien que me conteste". Y el sanjuanino acotó: "Mirá, el último audio no me lo escuchó". Tras un cruce de palabras, Barassi se decidió a enviarle otro mensaje: "Lali, hola amiga... estamos hablando de mi muerte en el programa. Y la pregunta es básica: si yo muero, ¿vos venís o no a mi velorio? ¿Con un tuit ya está, venís o llevás una manija?".

"Que no se preocupe, tenemos que saber si viene. Yo después me encargo del resto", le aclaró la productora al conductor. Entre risas, Barassi le explicó a Lali el motivo por el que quiere saber si iría a su velorio: "Estamos haciendo la lista y necesito tener 10 más o menos buenos para ser tapa de unas buenas revistas. Pero decime si venís, Lali. Beso". Y concluyó: "Que alguien conteste porque sino es el peor velorio del mundo".

Barassi se indignó con un participante de 100 argentinos dicen

Todo comenzó a partir de una pregunta que Barassi hizo en un desafío mano a mano. "Además de bebidas, ¿qué podés tomar?", consultó. "Mate", respondió una mujer. "Es una bebida el mate. Como que pensaste en contestar mal, ¿no? No, bicho, tiene que ser algo que no sea una bebida", le marcó el presentador, quien luego le cedió el turno a otro concursante.

Inmediatamente después, Mariano -el participante que esperaba responder- arriesgó y, con una pícara sonrisa de por medio, manifestó: "Cocaína". Darío se marchó del estudio y se escondió detrás de una escenografía. Sin poder creer lo que había respondido el hombre, expresó: "No, yo no voy a hacer un programa así. Mariano, yo no voy a hacer un programa así".

En tanto, se imaginó la posibilidad de que un niño del país haya visto dicho momento en TV: "Ahora hay un nene llamado Santiago en San Miguel de Tucumán preguntándole a su padre qué es lo que acaba de decir este forro al aire. Yo no voy a poner mi cara, yo no voy a poner mi cara en esto, Mariano...". Luego, y entre risas para evitar que siguiera el papelón, concluyó: "Sí, bebida es, aunque hay gente que lo diluye en agua... lo que dijo esta bestia...".