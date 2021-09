Damián Betular y el fuerte cruce con un empresario por los tomates: "Se enferman"

Damián Betular, jurado de Bake Off por Telefe, se cruzó públicamente con un CEO por una campaña que hizo para Greenpeace por los tomates. "Se enferman", lo atacaron desde el otro lado.

Damián Betular jugó para Greenpeace por los tomates y a muchos no les gustó.

Si algo le faltaba por estos días a Damián Betular, jurado de Bake Off Argentina 2021 por Telefe, era sufrir un fuerte cruce mediático por parte de un empresario después de una campaña que el reconocido pastelero hizo para Greenpeace, denominada #DesafíoDelTomate, contra los agroquímicos. En ella, debió comparar el sabor de esa fruta con o sin aditivos y fertilizantes. Entonces, a través de varias imágenes y videos difundidos por la organización ambiental no gubernamental, se observa cómo el cocinero argentino de 38 años asegura que "el tomate natural es rico y fresco", mientras que "el convencional no tiene sabor".

Como parte de la publicidad, el especialista en gastronomía agregó entonces: “¿Por qué decirles que no a los agrotóxicos? Son sustancias químicas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial para fines bélicos. Una vez terminada la guerra, se reutilizaron en la agricultura a gran escala... ¿Alguna vez te preguntaste por qué son tan perfectos y por qué los podemos comer todo el año?”.

La filosa respuesta de un empresario a Damián Betular tras su campaña por el tomate para Greenpeace

Una vez conocida la postura del jurado de Bake Off (Telefe) para la campaña publicitaria, el CEO latinoamericano de la empresa agrícola Syngenta, Antonio Aracre, salió a refutar sus dichos a través de cuenta de Twitter (@toniaracre) y lo liquidó: "El pastelero Damian Betular difundió un video donde intentaba relacionar el gusto del tomate con el uso de fitosanitarios. Como CEO local de la empresa líder de la industria, sentí que debíamos ayudarlo a reflexionar sobre sus dichos, y así reducir prejuicios y aportar información", fue el escrito que eligió para su publicación junto a una breve grabación en la que él mismo habla y da su versión al respecto.

Ya con su voz, Aracre expresó: “Las plantas, como cualquier ser vivo, se enferman. Es por esto que los profesionales agronómicos les recetan fitosanitarios para preservarlas del ataque de insectos, hongos o la proliferación de malezas. Estos ataques le quitan potencial y vigor a las plantas”.

Por último, el empresario llamó a debatir y a tener otro enfoque también: “Si de comer sano se trata, deberíamos pensar en una discusión más constructiva, como puede ser el uso excesivo del azúcar en la incidencia de la diabetes, o el de la sal en la hipertensión”.

No obstante, la publicación de Aracre fue muy reciente, por lo que todavía no se conoció una respuesta de Betular acerca de esta situación. ¿Le contestará el especialista gastronómico o la dejará pasar para no sumar una polémica más en la actualidad?