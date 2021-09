"¿Comías mucho pirulín?": El pícaro destape de Damián Betular en Bake Off

El intercambio picante entre Damián Betular y Paula Chaves provocó una tentada involuntaria de la prestigiosa Dolli Irigoyen.

En la última emisión de Bake Off se produjo un picante intercambio entre la conductora Paula Chaves y el pastelero Damián Betular que generó la tentada involuntaria de la prestigiosa Dolli Irigoyen, quien estuvo al borde de la carcajada. La conductora recordó el "pirulín" y el reality tuvo un blooper hot para el recuerdo,

Todo comenzó cuando la conductora llamó a Celeste, una de las participantes de la tercera edición de Bake Off Argentina, al frente, para recibir la devolución de los jurados. Irigoyen y Betular miraban atentamente sus tartas dulces cuando a éste se le cruzó un pensamiento por la cabeza. “Celeste, ¿esto es idea tuya?”, le preguntó a la participante. Ante la afirmación de Celeste, Betular soltó un “Me encanta”. Acto seguido los jurados probaron el plato.

“Paula, vos sabés que esto es la deconstrucción... Muy de tu época, como cuando vas al parque de diversiones y te comés la manzana con pochoclo”, recordó Betular. “Sabés que yo no era muy fanática de esas manzanas”, le contestó la conductora y el jurado coincidió, diciendo que “se le quedaban pegadas en la boca”.

Rememorando las golosinas de la época, Damián Betular soltó el pícaro comentario que casi deja a Dolli Irigoyen al borde de la carcajada, no pudiendo controlar la tentada (que, sabiamente, las cámaras tomaron). “Y el pirulín... Tenía un montón de problemas con las golosinas”, señaló Betular, dándole el espacio justo a que Chaves rematase con un: “¿Comías mucho pirulín?”.

Aguantando la risa, Dolli y Betular no hablaron y se esforzaron por no quebrarse. Por su parte, Paula Chaves soltó un: "A mí el pirulín me encantaba". Las redes sociales capturaron el momento en divertidos memes sobre el desopilante momento de la velada de Bake Off.

Bake Off: como Claudia Fontán, una participante presentó al jurado una tarta que se cayó al piso

En el tercer programa de la nueva temporada de Bake Off Argentina, los catorce participantes dieron otra muestra de sus aptitudes. Sin embargo, los errores están a la orden del día, y el mal momento que vivió una participante hizo que los televidentes recuerden a Claudia "La Gunda" Fontán y su famoso episodio en el que juntó comida del piso y se la llevó al jurado.

En esta ocasión, la protagonista fue Kalia Manzur, una profesora de 52 años, que estaba contenta con lo que había preparado, aunque le causaban dudas si tenía la temperatura adecuada. Se lo comentó a Pamela Villar cuando se acercó a su estación y la jurado le aconsejó que las lleve al frío. “Me da cosa resbalarme, ¿cuanto falta?”, preguntó algo nerviosa. “Te quedan dos minutos. Lleválas ya al frío y aguantálas ahí. En la cuenta regresiva la sacás”, la aconsejó.

La cámara continuó con su recorrida, pero la palabra de Kalia volvió a llamar la atención. “Se me cayó uno”. En el backstage, explicó lo que había pasado. “Cuando abro la puerta se me cae una tarta. Quiero llorar, me quiero matar. ¿Por qué la traje al abatidor”, se lamentó la participante, que recibió el abrazo de Villar a modo de consuelo. Al advertir que no tenía una preparación extra, la jurado le aconsejó usar lo que había recogido del piso. “Presentá algo”, fue la orden.