Damián Betular reveló detalles de su vida amorosa: "Lo disfruto"

Damián Betular, jurado de Bake Off Argentina, respondió preguntas muy íntimas sobre su vida sentimental.

Damián Betular, jurado en Bake Off Argentina y chef profesional, es uno de los jurados de cocina preferidos de los televidentes. Antes de Bake Off, fue jurado en MasterChef Celebrity y ganó un alto nivel de popularidad por lo gracioso y fresco que se muestra frente a las cámaras. Sin embargo, recién ahora dio declaraciones sobre su vida amorosa.

Betular es un personaje mediático de bastante perfil bajo a la hora de hablar sobre su vida personal. En diálogo con Para Ti, habló sobre esto en profundidad y reveló que hay un hombre muy importante en su vida al que quiere mucho, pero que en lo que respecta al amor, ni siquiera sabe si alguna vez estuvo enamorado.

“Te voy a decir algo que creo que te va a sorprender, yo creo que todavía no tuve un primer amor. O en lo que identifico yo como amor. Estoy muy bien solo. Para mí hay tiempos para todo. Masterchef es algo que nos sorprende a todos, y a mí particularmente me llegó en un momento que no esperaba así que lo disfruto”, comenzó Damián.

Sin embargo, tiene el cariño de una persona muy cercana, Humberto Tortonose, a quien conoció hace varios años. “Humberto es un gran pilar en mi vida, es mi familia. Fuimos a la localidad de Las Heras trabajar para una fiesta que se hacía en la ciudad, el festival de las pastas, y nos alojamos en el mismo hotel”, detalló.

“No nos conocíamos en ese momento, pero creo que fue uno de los mejores fines de semana de mi vida. ¡Pocas veces me reí tanto!”. A pesar de que todavía no experimentó el amor, Betular confía en las palabras de su amigo. “Humberto Tortonose suele decirme que las cosas llegan a su debido momento, es decir: cuando tienen que llegar. Y yo creo que es una gran verdad. Por eso no busco una pareja pero estoy abierto a conocer a alguien interesante en cualquier momento y lugar”, cerró.

¿Qué dijo Damián Betular sobre la posibilidad de ser papá?

Recientemente, Revista Pronto entrevistó al chef y habló sobre su relación con sus excompañeros de trabajo, Germán Martitegui y Donato de Santis. Cuando le preguntaron si seguía en contacto, él respondió: “Sí, obvio. Hablamos un montón. Donato llegó hace poco de Italia y mientras estuvo afuera me mantuve en contacto permanente con él y con su señora. Con Germán hicimos un par de eventos juntos y hablamos mucho también. Tenemos una relación muy consolidada de amistad”.

Además, Betular dijo que conoce a los hijos de Martitegui y que se lleva muy bien con ellos. “Lauti y Lorenzo son lo mejor, dos bellezas con una personalidad increíble. Yo con los niños tengo muy buen vínculo en general y los adoro pero cuando vuelvo a casa soy muy feliz. Un ratito de tío me encanta, de padre no”, expuso.

Aunque le gustan los niños, duda convertirse en padre algún día. “No me imagino papá. Nunca fue un deseo ni un proyecto. Tengo instinto paternal y me llevo re bien con los niños pero no me veo en el rol de papá. Cuando llego a grabar Bake Off y está Filipa, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso, a los dos minutos la tengo a upa y nos reímos. Pero no es que vuelvo a mi casa y digo: ‘Ay, qué lindo tener un hijo’. No me pasa”, declaró.