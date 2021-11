Damián Betular reveló cuántos kilos engordó en Bake Off

El jurado de Bake Off deslizó varias críticas a los competidores de la tercera temporada y puntualizó el uso y abuso de manteca y azúcar.

Damián Betular reveló cuantos kilos engordó tras Bake Off.

Damián Betular se ganó el cariño de la gente como jurado de los realities Bake Off y MasterChef Celebrity (Telefe) y consiguió miles de seguidores de todas partes del país. El pastelero oficia de jurado en la competencia dulce que está a punto de culminar y invitado a No es tan tarde -programa de Germán Paoloski en la señal de las tres pelotas- reveló cuántos kilos engordó durante la tercera temporada del programa gastronómico.

Betular profundizó sobre lo que sucede detrás de cámaras y lo que le genera cada vez que un concursante tiene que abandonar el programa. Antes de contar todo el trasfondo del reality de cocina, fue indagado sobre cómo maneja su peso en medio de la cantidad de recetas que tiene que probar para dar su devolución.

“Como jurado de Bake Off... ¿cuántos kilos engordás probando pasteles todos los días?”, le consultó el conductor. Sin dudar, el pastelero respondió: “Engordé 7,5. Ahora, como me ves, empecé 7,5 kilos abajo”. Al escucharlo, Paoloski calificó de “inhumana” la situación. “Acá todos los días azúcar, torta. Y, aparte, han usado manteca como nunca en esta temporada. Todo se soluciona con manteca y azúcar”, se quejó Damián.

Paoloski intentó solidarizarse con el chef y sostuvo que en el noticiero también son de buen comer. “Yo soy una especie de Betular sin conocimientos gastronómicos”, ironizó. Ante esto, el pastelero bromeó con la idea de que dentro del equipo del noticiero tienen a un “especialista” que pasó por la competencia, más precisamente por MasterChef Celebrity. “Lo tenés a Fernando Carlos. No sabés lo bien que manejaba el dulce. No me voy a olvidar nunca, porque hizo un puré de coliflor y chocolate blanco que nos dejó mudos”, recordó.

Por último, Betular fue consultado sobre si se encariña con los participantes de los realities en los que trabaja y sobre eso reconoció: “Me pongo melancólico. A mí lo que más me golpea es cuando están llegando a la etapa final, así como Cande Vetrano en MasterChef Celebrity, y me está pasando ahora en Bake Off, es que son muchas horas las que pasás juntos. Durante el Covid-19, la única gente que yo veía en el MasterChef, era la gente con la que grabábamos y te encariñás. Pasás muchas horas juntos y la pasás bien pero también llorás. Es real todo lo que se ve”.