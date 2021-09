Damián Betular reconoció las internas con Dolli Irigoyen: "Discutimos”

El chef reveló la verdad ante los rumores de pelea con la cocinera. En sus declaraciones, Damián Betular dio a conocer cómo es la dinámica en las grabaciones de Bake Off Argentina.

Damián Betular se refirió a los rumores de una supuesta pelea con Dolli Irigoyen que salieron a la luz hace algunos días y reveló cuál es su relación con la cocinera. En un contundente discurso, el pastelero dio detalles sobre el inicio de su vínculo con Irigoyen y cómo conviven en las largas jornadas de grabaciones que atraviesan en Bake Off Argentina.

“Fue mi maestra mucho tiempo, trabajé con ella muchísimo. Dolli me sigue dando consejos para un montón de cosas, me reta, discutimos, charlamos”, comenzó su descargo y así hizo hincapié en la relación docente-alumno que aún mantiene con la chef. En diálogo con La Once Diez, Betular aseguró que los rumores no son ciertos cuando lanzó: “Tenemos una relación hermosa, como la que cualquiera tendría con una mamá que se aman pero a veces te peleás. Yo la quiero mucho a Dolli, es la mamá pollo, es una amiga”.

La tercera temporada de Bake Off Argentina llegó a la pantalla de Telefe con más de 18 puntos de rating en audiencia, por lo que superó por 13 puntos al segundo programa en la franja horaria. Es la primera vez que el programa tiene un formato diario en el mundo, ya que en todas las ediciones anteriores salió al aire una vez por semana, lo que también indica que el ciclo es la gran apuesta del canal de las pelotas para mantener sus números.

El gracioso ida y vuelta entre Damián Betular y la Negra Vernaci

En el ciclo radial La Negra Pop, Damián Betular estuvo como invitado y habló sobre el primer capítulo de Bake Off Argentina con la Negra Vernaci, de quien es amigo hace años. Como no podía ser de otra manera, la icónica conductora y su compañero, Humberto Tortonese, se burlaron del pastelero. En este caso, el motivo de la chicana se basó en la camisa rosa que usó Betular en el programa. “¿Qué problema hay?”, expresó el cocinero cuando salió al aire mediante una llamada telefónica, en alusión a los comentarios de la locutora y el humorista sobre su indumentaria.

“Te estamos cuidando, somos tus amigos, carajo. Te equivocaste, no quedaba bien la chomba tan fucsia. Fíjate, mirate un poco antes de salir, yo no puedo estar en todo. Te vistieron de boya”, comenzó Vernaci y siguió: “Dolli estaba peor todavía. ¿No se dan cuenta que estaba como una maestra que le faltaban las mangas? Ella está divina, pero le pusieron un chaleco que parecía no sé qué”.