Dalma Maradona confesó lo que nunca dijo sobre Diego: "Yo era muy mala con él".

Dalma Maradona abrió su corazón y reveló la gran culpa que mantiene con su papá, Diego Maradona, a más de cuatro año de su muerte. En una entrevista íntima que brindó con Mariana Fabbiani para el ciclo que conduce por América TV, Dalma se quebró y reveló lo que pocos sabían de su relación con el famoso futbolista.

Precisamente, la actriz se remontó a su adolescencia y reveló el gran pesar que la acompaña al día de hoy. "Yo, de adolescente, era muy mala con él, era muy exigente. Le reclamaba muchas cosas", empezó por decir con gran pesar. Así, siguió: "De mi papá no se sabe todo... le dije a Burlando en el juicio que tuve al papá más presente de todos aún sin saberlo yo".

En este marco, añadió: "Muchas veces le reclamé cosas que no eran así. Haciendo la obra de teatro Hija de Dios, no sé... en todos mis cumpleaños estaba y le reclamaba por qué no estaba y mi mamá me decía 'está ahí'...". Y agregó: "Yo era terrible con mi papá de adolescente, era muy mala, muy exigente. Entendía que eso a él le servía. Él decía 'Dalma me miraba y yo entraba en pánico'".

Finalmente, Dalma admitió que, pese al vínculo tenso que tuvo con él en la adolescencia, hoy en día quiere limpiar el nombre de su papá. "A mi papá lo voy a defender hasta el día que yo me muera con las consecuencias de que eso tenga, que me manden carta documento cada dos días a mi casa, con que haya gente que opine cosas que no son", sentenció entre lágrimas.

El crudo relato de Dalma, el día de la muerte de Maradona

Dalma Maradona recordó cómo fue aquel fatídico 25 de noviembre del 2020, cuando el Diez se descompensó en San Andrés. "Yo llego con mi mamá porque Gianinna nos llama diciendo que él no se sentía bien y que lo estaban reanimando. En el medio del camino, nos vuelve a llamar Gianinna porque ella creía que papá ya no estaba bien. Y obviamente, cuando llegué no había nadie, la vi a Gianinna y entré a la habitación", contó.

"Lo vi muy hinchado... Estaba tapado con una sábana, pero igual se podía ver que estaba muy hinchado. Yo me tiro encima cuando entro porque pensaba que se iba a despertar de alguna manera o algo, pero estaba muy hinchado. Tenía las manos muy hinchadas, la panza, el cuerpo, todo", dijo de manera repetida.

Sobre el cierre, Dalma reflexionó que "nos seguimos enterando cosas al día de hoy", a pesar de que pasaron cuatro años. "Cómo hablaban de él, cómo se reían de él, cómo hacían el tratamiento y cómo termino. Sigue siendo muy doloroso el maltrato que recibió y yo no sabía. Cuando nos dijeron que estuvo agonizando y nadie le ofreció ayuda, fue muy doloroso. Hice todo lo que tenía a mi alcance". Y sentenció: "Lo extraño todos los días de mi vida y si ellos hubieran hecho su trabajo, esto se podría haber evitado".