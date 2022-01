Crece el amor: Fredy Villareal le cocinó empanadas a Andrea Rincón

Durante un móvil desde Villa Carlos Paz, el comediante Fredy Villareal habló del romántico gesto que tuvo con la actriz Andrea Rincón y reveló una primicia referida a MasterChef Celebrity.

En mediode los rumores que hablan de un romance entre Fredy Villareal y Andrea Rincón, ambos dieron un móvil a Intrusos (América TV) y el comediante se animó a contar cuál fue el romántico gesto que tuvo para la actriz, que no come harinas. Si bien todavía siguen negando que están en pareja, ambos se mostraron muy felices durante su estadia en Villa Carlos Paz.

En un momento determinado, Villareal contó que cocina muy bien y admitió que había llegado a preparar 160 empanadas para una cena con invitados. Frente a esta declaración, Paula Varela deslizó la posibilidad de participar en MasterChef Celebrity y el comediante reveló: "Me llamaron. Es la segunda vez que digo que no, pero por proyectos que ya tenía con antelación".

Tras esta negativa, Fredy confesó que le cocina un menú especial a Andrea Rincón -su compañera de elenco en Villa Carlos Paz- dado que ella no consume harinas. "Como no come harinas, experimentamos con harina de mandioca. Nunca había hecho empanadas con harina de mandioca", manifestó el humorista. Desde el piso le dijero que semejante gesto era amor, pese a que ambas figuras siguieron negando que entre ellos haya florecido un romance.

Fredy dijo que Andrea Rincón es "la mujer más bella"

Si bien al principio del móvil se hicieron los desentendidos, al final aportaron varios detalles. Fue Fredy Villarreal el que se dignó a declarar: "El día que esté de novio lo voy a decir, porque sino sería una falta de respeto hacia la mujer". Además, describió a Andrea Rincón como "una mujer bella en todo aspecto".

"Soy un soltero al que no le gusta estar solo", se definió entre risas el comediante, mientras que acerca de la ex MasterChef Celebrity (Telefe) dijo que "ella no necesita a nadie que la cuide porque es una leona". A su vez, admitió: "Nos vimos en los ensayos y pegamos onda con todos. Estamos todos en el mismo complejo, ella abajo y yo arriba. Fue una grata sorpresa conocerla".

Mientras él hablaba, ella miraba para otro lado todo el tiempo, sonreía tímidamente y hasta acotaba algo. Incluso, hasta reconoció que se lleva muy bien con Jazmín, hija de Villarreal, porque "es una divina". Además, llenó de elogios a quien estaba a su lado: "Lo quiero mucho a Fredy y hay mucho amor, él es un gran compañero. Es una muy buena persona. No es mala onda, es más: te dice dos palabras y un chiste, dos palabras y un chiste...".