Guillermo Coppola fue otra de las voces que hoy se manifestaron acerca de la aparición de audios de Whatsapp que comprometen al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov momentos antes de la muerte de Diego Maradona, el 25 de noviembre pasado. “Hoy me doy cuenta con mucho dolor el destrato que recibió por parte de todos”, expresó el exmanager de "El Diez".

Tras manifestar su indignación por lo que escuchaba y leía, aseguró que "será la Justicia la que determine quiénes son los responsables". En diálogo con América, lamentó: “48 horas después de la operación que le hacen a Diego llamo al doctor Luque para agradecerle todo lo que hizo por Diego creyendo que era otra cosa”.

Como si no fuera suficiente, a las acusaciones cruzadas entre las hijas mayores de Maradona con Claudia Villafañe y quien fuera su abogado al momento de su muerte, se sumaron las declaraciones de Manona, la cocinera del Diez.

“No lo puedo creer. Creo que es una película o la serie que están haciendo. Todo su entorno...”, compartió el exrepresentante del campeón del ’86 en referencia a las limitaciones de Maradona para ser asistido correctamente durante su internación domiciliaria en el country San Andrés de Benavídez.

La labor de Alfredo Cahe

Haciendo hincapié en la precariedad de las condiciones que rodeaban al ex futbolista después de su internación en la clínica Olivos, Guillermo Coppola aprovechó la oportunidad para destacar la labor de Alfredo Cahe, el médico que atendió la salud de Maradona durante años.

Días después de su fallecimiento, Cahe advirtió que en la muerte de "El Diez" existió "negligencia, imprudencia e impericia, las tres cosas". Sobre él, Coppola marcó: “A mí se me fue otro Diego, no el de toda la gente. Yo tenía a un capitán que se escapó del barco y ese fue Alfredo Cahe. Alfredo era el hombre que lo llevaba a Diego”.

“A Cahe no lo llevé yo. Cahe lo atiende a Diego desde chico. ¿Cómo no van a dejar actuar a un tipo que lo conoce desde que nació? Era más fácil”, lanzó en referencia “al entorno” que, para sorpresa de muy pocos, intervino en la vida de Maradona temporada tras temporada ya sea con nuevos personajes o los mismos de siempre. “A Cahe lo hartaron y lo empujaron a irse. Por qué, no lo sé”, sintetizó.

“A Cahe lo apartaron. No se cansó porque era inagotable, agregó. “Alfredo sabe lo que siento, se lo he dicho muchas veces. Él intentó acercarse a la clínica y no fue bien tratado. Sé por su sobrino que lo maltrataron”, cerró.

A pegarle a Morla

Hacia el final de la entrevista, el nombre Matías Morla no pudo ser evitado, menos cuando éste se sigue autoproclamando amigo de Maradona.

Sin referirse directamente a quien fuera el abogado de Maradona y que hoy está siendo apuntado desde todos los flancos, Coppola recordó una de las internaciones del astro en Punta del Este en la que su vida pendía de un hilo y decretó: “Si sos amigo, quedate al lado, cargalo en una camioneta como lo hice, sin esperar una ambulancia, y llamé a un médico que se subió con nosotros con Diego casi muerto”.

A continuación, hizo una suerte de mea culpa y se sinceró: “Yo no fui el mejor entorno, fui el amigo”. “Yo no me pongo de costado con haber vivido situaciones límites, pero yo estaba con él, al lado, acompañándolo, intentando salvarlo”, concluyó.