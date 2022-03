Contundente respuesta de Fabián Cubero al ser consultado por Nicole Neumann: "Nada de nada"

El futbolista habló del embarazo de Mica Viciconte y reveló cómo están hoy sus conflictos con Nicole Neumann.

Fabián Cubero habló sobre sus conflictos con Nicole Neumann y el embarazo de Mica Viciconte. El jugador de fútbol se explayó sobre los asuntos que hoy en día ocupan su mente e hizo un indirecto desplante a la madre de sus hijas.

"No se habla nada de nada (sobre el conflicto con Neumann). Yo estoy muy enfocado en el embarazo", expresó el deportista, casi cinco años después del momento en que Nicole Neumann decidió cortar su relación con él porque ya no sentía lo mismo que cuando estaba recién casada.

Cubero continuó en alusión a cómo se encuentran él y su actual pareja y enunció: "Nosotros estamos bien, y es en lo que nos enfocamos. Nada más", tras ser consultado a la salida del teatro por el notero de Intrusos sobre si el embarazo había llevado paz a los conflictos de la familia ensamblada que formó. "Estamos enfocados en este proyecto (la familia). Con Mica también estamos con mucho trabajo y muy contentos con la llegada de Luca", sumó el futbolista.

"A medida que se va acercando la fecha, nos vamos poniendo más ansiosos. La panza va creciendo y uno ya está preparado. Todo ya está armado", comentó luego Cubero sobre las ansiedades propias de todos los procesos de gestación.

El relato de Nicole Neumann sobre el momento en que se dio cuenta que no amaba a Cubero

Nicole Neumann habló sobre cuál fue la razón de su separación de Fabián Cubero en diálogo con Infobae. "Todo comenzó al darme cuenta de que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas. Viví ese desamor como una frustración enorme. La culpa me carcomía", comenzó la modelo que comenzó su carrera a sus 12 años. "No quería que mis hijas me viesen triste. Al quedarme sola, bajaba las persianas, cerraba todo y gritaba contra la almohada para descargar todo lo que traía dentro", sumó.

Neumann contó que se vio obligada a comunicarse con Gabriel Rolón para que la ayude en esa disputa conigo misma: "Me hizo entender que debía sincerarme con mis hijas. Que disimular lo que se vivía en casa era contraproducente. Hacerme cargo era también una forma de liberar a su papá. De decirle: Ya no puedo hacerte feliz, andá y lograrlo en otra parte'". Así finalizó el matrimonio de Neumann y Cubero en 2017, después de diez años de amor en los que tuvieron a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.