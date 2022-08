Contó la verdad: Fantino habló de su relación con el Polaco Bastía

Fantino se sinceró y dio detalles de la relación con el Polaco Bastía. El conductor de Animales Sueltos reveló que habló de este tema con su padre.

Alejandro Fantino contó la verdad sobre su vínculo con Adrián "El Polaco" Bastía. El conductor de Animales Sueltos decidió hacerse cargo de los rumores que circularon durante años de forma contundente.

En abril de 2021, Alejandro Fantino se cansó de las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Bastía y también con Luciano Pereyra, el famoso cantante argentino. "Creo que surgió de ahí por una enorme amistad que tengo con Luciano Pereyra y (Adrián) Bastía, el Polaco era jugador de Racing y venía a Mar de Fondo”, comenzó diciendo el santafesino, en diálogo con La once diez.

Fantino también contó que charló de esta situación con su padre, quien murió hace varios meses. Haciendo hincapié en su vínculo con Luciano Pereyra, el conductor aseguró: "Venía con sus amigos, tenía una bandita de Luján muy macanudos. Alguien habrá dicho que estos dos encubren una relación. En algún momento me hinchaba las pelotas, pero después me puse a analizarlo y no hay ninguna referencia a eso y a la duda que muchos tenían”.

“Me pasó que se lo conté a mi viejo, porque entiendo y entendía que mi papá seguía en el pueblo, veía a sus amigos, trabajaba en el campo y entiendo que esa versión pudo haberle afectado, aunque jamás me hubiese dicho algo. Un día estábamos pescando y se lo dije”, agregó Fantino, quien prefirió cortar de raíz los rumores para que su padre sepa toda la verdad.

El enojo de Fantino tras ser vinculado con Bastía y Luciano Pereyra

Corrían los primeros años del siglo XXI cuando, enojado con algunos hinchas, Fantino sacó lo peor de sí: “Me arrepiento de una cosa que me pudo haber costado la carrera, porque en ese momento relataba fútbol y recién en la cancha nueva de San Lorenzo me gritaban de todo, me gritaban, Bastía, Luciano Pereyra. Yo en ese momento estaba con mi hijo Nahuel y los cité a los tipos y se quedaron esperando y me recagué a trompadas en el estacionamiento de manera violenta”.

“Saqué lo demoníaco y lo que ellos tenían diariamente. Es horrendo, pero la agresión que recibí en la cancha saltó la presión de mi cabeza”, sentenció Alejandro Fantino. Con estas declaraciones, el oriundo de Santa Fe dejó en claro que no tuvo relaciones amorosas ni con el cantante ni con el exfutbolista de Colón de Santa Fe.