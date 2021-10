Con Macri a inbdagatoria, en TN dicen que las causa judiciales son "políticas"

Sergio Lapegüe utilizó un insólito argumento para defender al exmandatario que hoy deberá presentarse a declaración indagatoria por la causa por espionaje a familiares de las víctimas del Ara San Juan.

Este jueves Mauricio Macri deberá presentarse ante la justicia federal de Dolores para dar declaración indagatoria como acusado del espionaje ilegal a los familiares de las víctimas ARA San Juan, sin embargo, desde TN intentan defender al exmandatario con llamativos argumentos. Fueron Sergio Lapegüe y Adrián Ventura que intentaron instalar (ahora) que las causas judiciales son "políticas".

Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que, de acuerdo con la investigación judicial, habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan "desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno".

Pero parece que para los periodistas del canal macrista eso es una causa política "como todas en el país". "Lo importante de todo esto es que no sean causas políticas sino judiciales y se puedan investigar verdaderamente, pero todo hace pensar que en este país la justicia siempre está vinculada con la política y lamentablemente las cosas no funcionan así", lanzó Lapegüe ahora en 2021, no en 2015 cuando comenzó la persecución judicial a Cristina Kirchner.

Por su parte, Ventura sin profundizar solo quiso instalar que "la causa es rara" y que Macri va a llegar procesado a las elecciones Legislativas del 14 de noviembre.

El exmandatario, en tanto, está citado para las 12 en el juzgado federal de primera instancia de Dolores, donde lo espera el magistrado Martín Bava, quien fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata. A horas de la indagatoria, fue rechazada la recusación con la cual la defensa de Macri pretendía correr de la causa al juez que el 1 de octubre dispuso que se lo convocara a dar explicaciones por el supuesto espionaje.

Será la primera indagatoria que afronte el expresidente desde que dejó la Casa Rosada, aunque no la primera de su vida, dado que ya debió responder ante la justicia en otras causas como la del supuesto espionaje a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA.

El show de Macri

En tanto, desde Juntos por el Cambio, distintos dirigentes y exfuncionarios como Hernán Lombardi y Guillermo Dietrich, convocaron a través de redes sociales a movilizarse este jueves, a partir de las 11, a la Plaza Castelli, en Dolores, para "bancar a Mauricio", según indican los flyers que circulan por Twitter.

A Macri además se lo acusa de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, "la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos".

"Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan", dice la imputación que leerá este jueves el juez Bava y que ya fue expuesta en el llamado a indagatoria.

Las acciones ilegales "buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes", se indicó en la imputación.